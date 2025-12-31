Comeback: Das ist Hirschers Plan

Marcel Hirscher tüftelt weiter akribisch an seinem Comeback. Aktuell sammelt der 36-Jährige auf der Reiteralm wichtige Trainingskilometer.

Wann Hirscher wieder in den Skiweltcup einsteigt? Das wird sich in den nächsten Tagen entscheiden. Ein Comeback beim Nachtslalom in Madonna di Campigio (7.1.) sei im Bereich des Möglichen.

Der achtfache Gesamtweltcupsieger werde sich "ziemlich kurzfristig entscheiden", wie er der "Krone" bestätigt.

Zuvor wolle der 36-Jährige Trainingsvergleiche mit der Konkurrenz suchen, um seine Form besser einschätzen zu können.

Hirscher will nur "konkurrenzfähig" zurückkehren

Bereits im November hatte Hirscher angekündigt, bei seinem Comeback nichts überstürzen zu wollen und erst zurückzukehren, wenn er "halbwegs konkurrenzfähig" sei.

Zum damaligen Zeitpunkt fehlten Hirscher laut eigener Aussage 2,5 Sekunden auf die Weltspitze >>>

Gut möglich also, dass Hirscher sein Comeback doch erst im Laufe des Jänners gibt. Ziel sei es, für die Olympischen Spiele in Bormio bereit zu sein.

Der Salzburger kehrte zum Start der Saison 2024/25 in den Weltcup zurück, absolvierte jedoch nur drei Rennen, ehe er sich im Dezember 2024 im Training einen Kreuzbandriss im linken Knie zuzog.