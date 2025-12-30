Ehemalige ÖSV-Läuferin offenbart Essstörung

Am 11. Februar 2024 stand Marie-Therese Sporer das letzte Mal bei einem Weltcuprennen am Start.

Seit März 2024 befindet sich Sporer offiziell in Ski-Pension. Im Leben nach der Ski-Karriere lief zuletzt jedoch nicht alles rund bei der heute 29-Jährigen.

Wie Sporer über Soziale Medien mitteilt, habe sie seit mehrere Monaten mit einer Essstörung zu kämpfen.

Nun habe sie aber "endlich den Mut gefunden, Hilfe anzunehmen und eine Behandlung zu beginnen", verkündet sie ihren mutigen Schritt.

Ganzes Leben wurde beeinträchtigt

"Es hat angefangen, mein ganzes Leben zu beeinträchtigen. In den letzten Wochen hatte ich nicht mehr die Energie, vorzutäuschen, dass es mir gut geht. Jetzt gilt mein gesamter Fokus meiner Gesundheit."

Mit ihrer Offenheit wolle sie anderen Leuten, unter anderem auch Sportlern, die sich in derselben Situation befinden, helfen, offen über ihre Krankheit zu sprechen. "Mentale Probleme oder Essstörungen sollten nicht mit Angst oder Scham behaftet sein", so Sporer.