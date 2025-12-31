Eder verpasst bei "Two-Nights-Tour"-Auftakt knapp das Stockerl

Nur 4,2 Punkte fehlen Lisa Eder am Ende auf einen Stockerlplatz beim Auftakt der "Two Nights Tour" in Garmisch-Partenkirchen!

Nach dem ersten Durchgang liegt die Tirolerin noch auf Zwischenrang drei, wird am Ende aber noch abgefangen. Der Sieg geht mit Nika Prevc in überlegener Manier an eine Favoritin.

Zweite wird die Deutsche Selina Freitag, die am Ende satte 23,1 Punkte Rückstand auf die Slowenin hat. Das Stockerl komplettiert Nozomi Maruyama aus Japan (-27,0). Eder hat 31,2 Punkte Rückstand auf die Siegerin.

Die zweite Österreicherin, Julia Mühlbacher, muss sich am Ende mit Rang 16 begnügen.

Springen zwei am Neujahrstag

Das zweite Weltcupspringen der Two-Nights-Tour findet am Neujahrstag in Oberstdorf statt (16.15 Uhr/live ORF 1).

Prevc steht dort vor ihrem dritten Gesamtsieg bei der dritten Ausgabe. Diese könnte die letzte sein, in der kommenden Saison könnte die Tour von der erstmaligen Vierschanzentournee für Frauen abgelöst werden.