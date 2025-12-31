NEWS

Eder verpasst bei "Two-Nights-Tour"-Auftakt knapp das Stockerl

Die ÖSV-Springerin muss sich am Ende mit dem vierten Platz begnügen. Der Sieg geht an eine Favoritin.

Eder verpasst bei "Two-Nights-Tour"-Auftakt knapp das Stockerl Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Nur 4,2 Punkte fehlen Lisa Eder am Ende auf einen Stockerlplatz beim Auftakt der "Two Nights Tour" in Garmisch-Partenkirchen!

Nach dem ersten Durchgang liegt die Tirolerin noch auf Zwischenrang drei, wird am Ende aber noch abgefangen. Der Sieg geht mit Nika Prevc in überlegener Manier an eine Favoritin.

Zweite wird die Deutsche Selina Freitag, die am Ende satte 23,1 Punkte Rückstand auf die Slowenin hat. Das Stockerl komplettiert Nozomi Maruyama aus Japan (-27,0). Eder hat 31,2 Punkte Rückstand auf die Siegerin.

Die zweite Österreicherin, Julia Mühlbacher, muss sich am Ende mit Rang 16 begnügen.

Springen zwei am Neujahrstag

Das zweite Weltcupspringen der Two-Nights-Tour findet am Neujahrstag in Oberstdorf statt (16.15 Uhr/live ORF 1).

Prevc steht dort vor ihrem dritten Gesamtsieg bei der dritten Ausgabe. Diese könnte die letzte sein, in der kommenden Saison könnte die Tour von der erstmaligen Vierschanzentournee für Frauen abgelöst werden.

Die 10 Skispringerinnen mit den meisten Weltcupsiegen

#10 - Chiara Kreuzer (Österreich) - 8 Weltcupsiege
#9 - Yuki Ito (Japan) - 9 Weltcupsiege

Slideshow starten

11 Bilder

Mehr zum Thema

Frauen-Skispringen: Kein Duschgel, dafür rückt Tournee näher

Frauen-Skispringen: Kein Duschgel, dafür rückt Tournee näher

Skispringen
Die 10 Skispringerinnen mit den meisten Weltcupsiegen

Die 10 Skispringerinnen mit den meisten Weltcupsiegen

Skispringen
Norweger erheben erneut Betrugsvorwürfe gegen ÖSV-Skispringer

Norweger erheben erneut Betrugsvorwürfe gegen ÖSV-Skispringer

Skispringen
11
Vierschanzentournee heute: Quali in Garmisch-Partenkirchen

Vierschanzentournee heute: Quali in Garmisch-Partenkirchen

Skispringen
Nach Anzug-Skandal: Strengere Kontrollen zeigen Wirkung

Nach Anzug-Skandal: Strengere Kontrollen zeigen Wirkung

Skispringen
Ranking: Die emotionalsten Sportmomente 2025

Ranking: Die emotionalsten Sportmomente 2025

Mehr Sport
Zajc nach Disqualifikation: "Lasst uns Anzüge stretchen"

Zajc nach Disqualifikation: "Lasst uns Anzüge stretchen"

Skispringen
6
Kommentare

Kommentare

Wintersport Skispringen Lisa Eder Julia Mühlbacher ÖSV-Skispringerinnen