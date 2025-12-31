Benjamin Moser überzeugt bei der dritten Etappe der Tour de Ski mit Rang zwei!

Für Österreichs Langläufer endet das Jahr 2025 damit auf einem absoluten Hoch. Der Tiroler muss sich im neuen Format beim Massenstart über fünf Kilometer nur dem US-Amerikaner Gus Schumacher, der seinen zweiten Weltcupsieg feiert, geschlagen geben. Am Ende fehlen ihm gar nur 0,2 Sekunden auf den Sieg.

"Wirklich sprachlos"

Moser war zuvor noch nie unter den Top fünf, es standen sieben Top-10-Plätze zu Buche. "Das ist einfach unglaublich und ich weiß nicht, was ich sagen soll. Dass ich das heute geschafft habe, macht mich wirklich sprachlos", erklärt Moser, der im schnellsten Heat engagiert war.

Er habe gewusst, dass ihm dieses Format liegen könnte. "Aber dass dann alles zusammenpasst und ich auf das Podium laufe, kann ich einfach nicht glauben. Es ist einfach nur unfassbar schön."

In der Gesamt-Wertung liegt Moser damit hinter Klæbo, Heggen und Amundsen auf dem vierten Platz!

Klæbo weit zurück

Das Podest wird vom Norweger Lars Heggen komplettiert. Der Gesamt-Führende Johannes Hoesflot Klæbo muss sich mit Rang 12 begnügen.

Tobias Ganner wird starker 18., Michael Föttinger landet auf Position 35.

Am Donnerstag steht der 20-km-Klassik-Verfolgungsbewerb auf dem Programm.