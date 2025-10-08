Toller Erfolg für Katharina Liensberger

Die Sommervorbereitung der Skifahrer neigt dem Ende entgegen. In etwas weniger als drei Wochen startet die neue Weltcup-Saison traditionell mit dem Saisonauftakt in Sölden. Für ÖSV-Star Katharina Liensberger gab es schon vor dem Saisonstart Grund zu feiern. Die 28-Jährige schloss kürzlich ihr Sportwissenschaftsstudium an der Universität St. Gallen ab.

"Diese Reise bot wertvolle Einblicke in das Sportmanagement und eine hervorragende Gelegenheit für persönliches und berufliches Wachstum über den Sport hinaus. Als professioneller Skirennfahrer hat mir dieses Programm ein tieferes Verständnis für die Welt des Sports jenseits des Wettkampfs vermittelt. Ich bin sehr dankbar für das Wissen, die Freundschaften und die Inspiration, die ich mitnehmen werde", schrieb die Slalom-Silbermedaillengewinnerin von Peking in einem Instagram-Post.

Nun wartet auf Liensberger die neue Saison mit dem großen Highlight, die Olympischen Spiele in Mailand und Cortina d'Ampezzo. Für die Vorarlbergerin ist es eine Rückkehr zu dem Ort an dem sie einen ihrer größten sportlichen Erfolge feiern konnte: 2021 wurde sie dort Slalomweltmeisterin.

