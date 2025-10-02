Hirscher-Ski-Firma weist Millionen-Verlust auf

Privat hat Marcel Hirscher mit der Hochzeit seiner Partnerin Lucy ein glückliches Kapitel aufgeschlagen (Bericht>>>), geschäftlich läuft es bei seiner Skimarke Van Deer derzeit weniger erfolgreich.

Laut aktuellem Firmenbuchauszug weist die Van Deer–Red Bull Sports Equipment GmbH, an der Hirscher und Red Bull beteiligt sind, einen Bilanzverlust von fast 18 Millionen Euro auf. Der soeben veröffentlichte Jahresabschluss für 2024 zeigt laut dem Magazin "Trend" ein Minus von genau 17,89 Millionen Euro.

Im Vergleich zum Jahr davor ist das Defizit massiv angewachsen: 2023 lag es noch bei 5,7 Millionen Euro, 2024 kamen rund zwölf Millionen dazu – ausgerechnet in jenem Jahr, das als großes Comeback Hirschers im Skizirkus angekündigt war.

Keine Stellungnahmen

Von offizieller Seite gibt es zu den Zahlen keine Stellungnahme. Geschäftsführer Toni Giger ließ dem "Trend" lediglich ausrichten, dass man solche Angaben grundsätzlich nicht kommentiere.

Branchenkenner vermuten jedoch, dass die roten Zahlen auf die hohen Investitionen in den Neubau einer Fabrik in Scheffau (Tennengau) zurückzuführen sind. Bislang wurden die Ski in Stuhlfelden (Pinzgau) hergestellt, künftig sollen in der neuen Produktionsstätte bis zu 80 Mitarbeiter rund 30.000 Paar Ski pro Jahr fertigen.

Hirscher hält derzeit 45 Prozent der Gesellschaftsanteile, 51 Prozent gehören Red Bull, weitere vier Prozent sind im Besitz von Hirschers langjährigem Freund Dominic Tritscher.

Diese Sportler stehen bei Van-Deer unter Vertrag