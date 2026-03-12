ÖSV-Festspiele! RTL-Gold für Aigner, Bronze für Stary

Die Niederösterreicherin Veronika Aigner holt bei den Paralympics in Italien am Donnerstag ihre dritte Alpinski-Goldmedaille.

Nach den Siegen in der Abfahrt und in der Kombination gewinnt die 23-Jährige in Cortina d'Ampezzo den Riesentorlauf der sehbeeinträchtigten Frauen mit Guide Eric Digruber überlegen vor der Italienerin Chiara Mazzel.

Elina Stary fährt unter 15 Teilnehmerinnen mit Stefan Winter zu Bronze.

Aigner will nachlegen

Aigner hatte sich auf der Tofana-Piste neben ihren zwei vorangegangenen Siegen mit Guide Lilly Sammer auch schon Silber im Super-G gesichert. Unterstützt von Digruber lief es in der ersten Technikdisziplin perfekt.

"Wir sind vorne und haben wieder Gold, ich bin Eric sehr dankbar, dass er hier mit mir fährt. Es war unruhig und etwas weicher, aber jeder muss dieselbe Strecke fahren, wir haben das sehr gut gemeistert", sagt Aigner, die vor vier Jahren in Peking im Riesentorlauf und im Slalom triumphiert hatte.

In Cortina will sie am Samstag im Slalom nachlegen. "Wenn man schon so auf Kurs ist, will man natürlich nicht locker lassen und auch im Slalom genauso runterheizen."

Für die 19-jährige Kärntnerin Stary war Rang drei die insgesamt zweite Medaille in Cortina nach Bronze in der Kombination. "Das ist sehr, sehr cool. Es waren zwei solide Läufe. Ich freue mich schon sehr auf den Slalom, das ist meine beste Disziplin", sagt Stary.

Insgesamt hält Österreich bei den Winterspielen in Italien nun bei zehn Medaillen (5 Gold, 1 Silber, 4 Bronze).