Große Freude bei Marie-Michele Gagnon und Travis Ganong. Die beiden Ski-Stars, die ihre Karriere vor zwei Jahren gemeinsam beendeten, erwarten ihr erstes Kind. Das verkündeten sie auf Instagram.

Nach 16 Jahren Beziehung hatten die Kanadierin und der US-Amerikaner im Sommer letzten Jahres geheiratet. Der Nachwuchs soll nun im Juli kommen, die zwei sind "aufgeregt über die lebensverändernde Reise", die sie erwartet.

Marie-Michele Gagnon bestritt in ihrer Karriere 273 Rennen, 2013/14 holte sie die Kristallkugel in der Alpinen Kombination. Ihr Mann Ganong wurde 2015 Vize-Weltmeister in der Abfahrt, er kam auf 189 Weltcup-Rennen.