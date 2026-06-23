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Infantino bestätigt: Trump wird Pokal an Weltmeister überreichen

Bisher war der US-Präsident noch bei keinem Spiel zu Gast, dies wird sich spätestens im Finale ändern.

Infantino bestätigt: Trump wird Pokal an Weltmeister überreichen Foto: © GEPA
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US-Präsident Donald Trump wird beim Finale der Fußball-Weltmeisterschaft am 19. Juli in East Rutherford den WM-Pokal an den Sieger überreichen.

Das bestätigte FIFA-Chef Gianni Infantino. "Wir werden gemeinsam mit dem Präsidenten das Finale genießen und dem Sieger die Trophäe überreichen - natürlich zusammen", sagte Infantino.

Bisher hat Trump bei der WM in den USA, Kanada und Mexiko noch kein Spiel besucht.

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