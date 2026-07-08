Ehemaliger US-Abfahrer mit nur 41 Jahren verstorben

Die Skiwelt trauert um den ehemaligen Speed-Spezialisten und Trainer Thomas ("TJ") Lanning.

Der US-Skiverband hat auf Instagram über Lannings Tod informiert. Er verstarb im Alter von 41 Jahren.

"Wir sind tief betroffen vom Tod von TJ Lanning, einem ehemaligen alpinen Skirennläufer und Trainer des US-Skiteams, dessen Einfluss auf unseren Sport weit über seine aktive Wettkampfzeit hinausreichte", schreibt der US-Skiverband auf Instagram.

Lanning erreichte im Weltcup drei Mal eine Top-10-Platzierung, darunter ein neunter Platz bei der Abfahrt in Lake Louise 2008.

Ein Jahr später stürzte der US-Amerikaner in Lake Louise schwer und musste seine Karriere beenden.