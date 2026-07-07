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Hier findet die Nordische Ski-WM 2031 statt
Der Ausrichter der Weltmeisterschaft 2031 wurde festgelegt. Das Ergebnis fiel klar aus.
Oberstdorf ist der Ausrichter der Nordischen Ski-Weltmeisterschaft 2031.
Die Gemeinde im deutschen Allgäu setzt sich mit 16:6 Stimmen gegen das slowenische Skisprung-Mekka Planica durch. Das teilte die FIS nach einem digitalen Meetings des Councils mit.
"Ich möchte Oberstdorf zu einer bemerkenswerten Kandidatur gratulieren", sagte FIS-Präsident Alexander Ospelt und lobte Oberstdorf als "einen der bedeutendsten Orte auf der Welt für nordischen Skisport."
Es war die erste großte Amtshandlung des Liechtensteiners, der den umstrittenen Ex-Boss Johan Eliasch im Juni als FIS-Präsident abgelöst hatte.
Die WM 2027 findet im schwedischen Falun statt.