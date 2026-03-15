"Nett, dass man es so erfährt!" - ÖSV-Duo wird wohl gestrichen

Kommende Woche finden beim Weltcup-Finale in Kvitfjell noch jeweils eine Abfahrt und ein Super-G statt, doch noch vor den letzten Rennen dürfte feststehen, dass zwei ÖSV-Routiniers für die kommende Saison aussortiert werden.

Wie die "Krone" berichtet, dürften Max Franz und Otmar Striedinger ihre Kader-Plätze verlieren. Franz selbst wurde darüber vom ÖSV noch nicht informiert. Von der "Krone" darauf angesprochen, zeigte sich der 36-jährige Kärntner überrascht: "Nett, dass man es so erfährt!"

Franz wird im April erneut operiert

Franz feierte im Dezember 2025 sein Weltcup-Comeback in Gröden, nachdem er sich 2022 Frakturen in beiden Beinen zuzog, stand seitdem jedoch nicht mehr im Weltcup am Start.

Im April wird Franz nun ein weiteres Mal operiert: "Jetzt möchte ich noch was tun können, Gleitkurven trainieren geht ja. Aber das Metall macht Probleme. Wenn ich den Fuß angreife, spüre ich die Schrauben und die Platten. Das, was man rausnehmen kann, wird herausgeholt."

Der 34-jährige Striedinger durfte in dieser Saison sieben Weltcup-Rennen bestreiten, verpasste jedoch jedes Mal die Punkte.

Endgültige Entscheidung erst Ende April?

Genauso wie Franz besteht allerdings auch bei Striedinger noch ein bisschen Hoffnung. Die endgültige Entscheidung soll nämlich erst bei der Alpin-Sitzung Ende April fallen, wie Kärntens Landespräsident Dieter Mörtl gegenüber der "Krone" erklärt.