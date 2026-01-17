NEWS

"Hatte kein Leben mehr" - Vlhova kämpft um Olympia

Die Slowakin kämpft sich zwei Jahre nach ihrem Kreuzbandriss langsam zurück. Olympia hat sie noch nicht abgeschrieben.

"Hatte kein Leben mehr" - Vlhova kämpft um Olympia Foto: © GEPA
Textquelle: © APA
Kommentare

Zwei Jahre nach ihrem verhängnisvollen Kreuzbandriss kann Petra Vlhova in diesen Tagen wieder voll ins Ski-Training einsteigen.

"Es mag ein bisschen verrückt klingen, angesichts dessen wie wenig Zeit bis zu den Olympischen Spielen bleibt. Doch ich habe mich dazu entschieden, um die Chance einer Teilnahme zu kämpfen", sagte Vlhova in sozialen Medien.

Eine Entscheidung über einen Start werde sie 48 Stunden vor dem Olympia-Slalom am 18. Februar treffen, erklärte die Slowakin.

"Ich hatte kein Leben mehr"

Die Heilung des Kreuzbandrisses im rechten Knie war wegen Knorpelproblemen nicht wie gewünscht vorangeschritten. Im März 2025 musste sie neuerlich operiert werden.

"Ich hatte kein Leben mehr. Ich konnte nichts mehr machen, nicht laufen, nicht Radfahren, nicht Skifahren", schilderte Vlhova damals. Auch psychisch sei die Situation sehr belastend gewesen.

Im am Samstag veröffentlichten Video sprach die 31-fache Weltcup-Siegerin freudestrahlend in die Kamera. Ihrer Ankündigung war ein erfolgreicher medizinischer Test vorangegangen.

Die 10 Frauen mit den meisten Slalom-Weltcupsiegen

#10 - Hanni Wenzel (Liechtenstein) - 11 Weltcupsiege
#9 - Pernilla Wiberg (Schweden) - 14 Weltcupsiege

Slideshow starten

11 Bilder

Mehr zum Thema

"Habe das Tor nicht gesehen" - Puchner-Frust nach Abfahrt

"Habe das Tor nicht gesehen" - Puchner-Frust nach Abfahrt

Ski Alpin
Ski LIVE - Abfahrt in Wengen: das Ergebnis

Ski LIVE - Abfahrt in Wengen: das Ergebnis

Ski Alpin
Ortlieb schrammt in Tarvis-Abfahrt am Podest vorbei

Ortlieb schrammt in Tarvis-Abfahrt am Podest vorbei

Ski Alpin
Ski Alpin LIVE: Verkürzte Abfahrt der Männer am Lauberhorn

Ski Alpin LIVE: Verkürzte Abfahrt der Männer am Lauberhorn

Ski Alpin
Starker Wind: Jury verkürzt Abfahrt in Wengen

Starker Wind: Jury verkürzt Abfahrt in Wengen

Ski Alpin
Die Startliste für die Lauberhorn-Abfahrt in Wengen

Die Startliste für die Lauberhorn-Abfahrt in Wengen

Ski Alpin
Ski Alpin LIVE: Abfahrt der Frauen in Tarvisio

Ski Alpin LIVE: Abfahrt der Frauen in Tarvisio

Ski Alpin
2
Kommentare

Kommentare

Wintersport Ski Alpin Petra Vlhova Olympia 2026