Ski LIVE: Super-G in Beaver Creek - aktueller Stand

Weltcup-Kalender Frauen 2025/26>>>
Weltcup-Kalender Männer 2025/26>>>
Super-G LIVE: Das ÖSV-Team jagt Marco Odermatt beim zweiten Speed-Rennen in Beaver Creek. Alle Ergebnisse, Zeiten und der aktuelle Zwischenstand hier.
Es geht Schlag auf Schlag! Nach der Abfahrt folgt heute der Super-G in Beaver Creek.
Kann das starke ÖSV-Team heute Marco Odermatt stoppen und sich den Sieg beim zweiten Super-G der Saison sichern? LIVE-Ticker>>>
Beim Super-G-Auftakt in Copper Mountain demonstrierte Marco Odermatt eindrucksvoll seine Klasse und holte den Sieg. Doch das rot-weiß-rote Team zeigte, dass sie in dieser Saison dagegen halten!
Die ÖSV-Herren landeten beim ersten Kräftemessen mit den Plätzen 2, 3, 4 und 6 gleich mit vier Athleten in den Top 6. Die Mannschaftsleistung stimmt also. Nun heißt es: Mit derselben Stärke Odermatt auf der Birds of Prey fordern.
Das Rennen wurde von Samstag auf heute vorgezogen. Der Start verzögert sich aber.
Super-G Start: 19:45 Uhr (MEZ)
Verfolge hier den gesamten Super-G LIVE: Wer findet die schnellste Linie? Wer setzt sich gegen Odermatt durch? Wie lautet das offizielle Ergebnis?
