Jahr
Sieger
Zweiter
Dritter
2025
Odermatt (SUI)
Cochran-Siegle (USA)
Sejersted (NOR)
2024
Murisier (SUI)
Odermatt (SUI)
Hrobat (SLO)
2022
Kilde (NOR)
Odermatt (SUI)
Crawford (CAN)
2021
Kilde (NOR)
Mayer (AUT)
Feuz (SUI)
2019
Feuz (SUI)
Kriechmayr/Clarey
2018
Feuz (SUI)
M. Caviezel (SUI)
Svindal (NOR)
2017
Svindal (NOR)
Feuz (SUI)
Dressen (NOR)
2015
Svindal (NOR)
Jansrud (NOR)
Fayed (FRA)
2014
Jansrud (NOR)
Feuz (SUI)
Nyman (USA)
2013
Svindal (NOR)
Reichelt (AUT)
Fill (ITA)
2012
Innerhofer (ITA)
Svindal (NOR)
Jansrud (NOR)
2011
Miller (USA)
Feuz (SUI)
Kröll (AUT)
2009
Janka (SUI)
Cuche (SUI)
Svindal (NOR)
2008
Svindal (NOR)
Büchel (LIE)
Guay (CAN)
2007
Walchhofer (AUT)
Nyman (USA)
Cuche (SUI)
2006
Miller (USA)
Cuche (SUI)
Nyman (USA)
2005
Rahlves (USA)
Miller (USA)
Grugger (AUT)
2004
Miller (USA)
Rahlves (USA)
Walchhofer (AUT)
2003
Rahlves (USA)
Eberharter/Solbakken (N)
-
Maier (AUT)
Knauß (AUT)
Schifferer (AUT)
2002
Eberharter (AUT)
Walchhofer (AUT)
Rahlves (USA)
2000
Maier (AUT)
Kjus (NOR)
Eberharter (AUT)
1999
Maier (AUT)
Eberharter (AUT)
Ghedina (ITA)
1999 WM
Maier (AUT)
Kjus (NOR)
Aamodt (NOR)
1997
Ghedina (ITA)
Cretier (FRA)
Kjus (NOR)
Schifferer (AUT)
Maier (AUT)
Eberharter (AUT)
Vail
1997
Strobl F. (AUT)
Ghedina (ITA)
Trinkl (AUT)
1995
Alphand (FRA)
Kjus (NOR)
Ortlieb (AUT)
1994
Besse (SUI)
Trinkl (AUT)
Ortlieb/Moe
1988
Heinzer (SUI)
Ple (FRA)
Giradelli (LUX)
Müller (SUI)
Stevens (CAN)
Giradelli (LUX)
Fahrer
Nation
Siege
DH
SG
RS
SL
KB
Top 3
Aksel Svindal
NOR
6
4
1
-
-
1
15
Hermann Maier
AUT
6
3
2
1
-
-
10
Ted Ligety
USA
5
-
-
5
-
-
10
Marcel Hirscher
AUT
5
-
1
4
-
-
9
Marco Odermatt
SUI
4
1
2
-
-
-
8
Bode Miller
USA
4
3
-
1
-
-
7
Aleksander Aamodt Kilde
NOR
4
2
2
-
-
-
6
Hannes Reichelt
AUT
3
-
3
-
-
-
7
Carlo Janka
SUI
3
1
-
1
-
1
3
Beat Feuz
SUI
2
2
-
-
-
-
6
Daron Rahlves
USA
2
2
-
-
-
-
5
Benjamin Raich
AUT
2
-
-
1
1
-
4
Daniel Albrecht
ITA
2
-
-
1
-
1
2
Stephan Eberharter
AUT
1
1
-
-
-
-
7
Didier Cuche
SUI
1
-
1
-
-
-
7
Kjetil Jansrud
NOR
1
1
-
-
-
-
6
Lasse Kjus
NOR
1
-
-
1
-
-
4
Michael Walchhofer
AUT
1
1
-
-
-
-
4
Andreas Schifferer
AUT
1
1
-
-
-
-
3
Bjarne Solbakken
NOR
1
-
1
-
-
-
2
Kristian Ghedina
ITA
1
1
-
-
-
-
2
Giorgio Rocca
ITA
1
-
-
-
1
-
2
Georg Streitberger
AUT
1
-
1
-
-
-
1
Aksel Svindal
NOR
1
1
-
-
-
-
1
Fredrik Nyberg
SWE
1
-
1
-
-
-
1
Peter Müller
SUI
1
1
-
-
-
-
1
Stephan Görgl
AUT
1
-
1
-
-
-
1
Andre Myhrer
SWE
1
-
-
-
1
-
1
Franz Heinzer
SUI
1
1
-
-
-
-
1
Didier Plaschy
SUI
1
-
-
-
1
-
1
Frank Piccard
FRA
1
-
1
-
-
-
1
Massimiliano Blardone
ITA
1
-
-
1
-
-
1
Sandro Viletta
SUI
1
-
1
-
-
-
1
Ivica Kostelic
CRO
1
-
-
-
1
-
1
Christof Innerhofer
ITA
1
1
-
-
0
-
1
Matteo Marsaglia
ITA
1
-
1
-
0
-
1
Vincent Kriechmayr
AUT
1
-
1
-
-
-
2
Max Franz
AUT
1
-
1
-
-
-
1
Erfolgreichste Nationen in Beaver Creek (Weltcup)
Nation
Siege
DH
SG
RTL
SL
KB
Top 3
Österreich
22
6
10
5
1
-
71
Schweiz
19
7
6
3
1
2
39
Norwegen
13
7
4
1
-
1
41
USA
12
5
-
7
-
-
29
Italien
5
2
1
1
1
-
13
Schweden
2
-
1
-
1
-
2
Frankreich
1
-
1
-
-
-
13
Kroatien
1
-
-
-
1
-
1