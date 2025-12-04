NEWS

Beaver Creek - Statistiken und Siegerliste

Jahr

Sieger

Zweiter

Dritter

2025

Odermatt (SUI)

Cochran-Siegle (USA)

Sejersted (NOR)

2024

Murisier (SUI)

Odermatt (SUI)

Hrobat (SLO)

2022

Kilde (NOR)

Odermatt (SUI)

Crawford (CAN)

2021

Kilde (NOR)

Mayer (AUT)

Feuz (SUI)

2019

Feuz (SUI)

Kriechmayr/Clarey

2018

Feuz (SUI)

M. Caviezel (SUI)

Svindal (NOR)

2017

Svindal (NOR)

Feuz (SUI)

Dressen (NOR)

2015

Svindal (NOR)

Jansrud (NOR)

Fayed (FRA)

2014

Jansrud (NOR)

Feuz (SUI)

Nyman (USA)

2013

Svindal (NOR)

Reichelt (AUT)

Fill (ITA)

2012

Innerhofer (ITA)

Svindal (NOR)

Jansrud (NOR)

2011

Miller (USA)

Feuz (SUI)

Kröll (AUT)

2009

Janka (SUI)

Cuche (SUI)

Svindal (NOR)

2008

Svindal (NOR)

Büchel (LIE)

Guay (CAN)

2007

Walchhofer (AUT)

Nyman (USA)

Cuche (SUI)

2006

Miller (USA)

Cuche (SUI)

Nyman (USA)

2005

Rahlves (USA)

Miller (USA)

Grugger (AUT)

2004

Miller (USA)

Rahlves (USA)

Walchhofer (AUT)

2003

Rahlves (USA)

Eberharter/Solbakken (N)

-

Maier (AUT)

Knauß (AUT)

Schifferer (AUT)

2002

Eberharter (AUT)

Walchhofer (AUT)

Rahlves (USA)

2000

Maier (AUT)

Kjus (NOR)

Eberharter (AUT)

1999

Maier (AUT)

Eberharter (AUT)

Ghedina (ITA)

1999 WM

Maier (AUT)

Kjus (NOR)

Aamodt (NOR)

1997

Ghedina (ITA)

Cretier (FRA)

Kjus (NOR)

Schifferer (AUT)

Maier (AUT)

Eberharter (AUT)

Vail

1997

Strobl F. (AUT)

Ghedina (ITA)

Trinkl (AUT)

1995

Alphand (FRA)

Kjus (NOR)

Ortlieb (AUT)

1994

Besse (SUI)

Trinkl (AUT)

Ortlieb/Moe

1988

Heinzer (SUI)

Ple (FRA)

Giradelli (LUX)

Müller (SUI)

Stevens (CAN)

Giradelli (LUX)

Fahrer

Nation

Siege

DH

SG

RS

SL

KB

Top 3

Aksel Svindal

NOR

6

4

1

-

-

1

15

Hermann Maier

AUT

6

3

2

1

-

-

10

Ted Ligety

USA

5

-

-

5

-

-

10

Marcel Hirscher

AUT

5

-

1

4

-

-

9

Marco Odermatt

SUI

4

1

2

-

-

-

8

Bode Miller

USA

4

3

-

1

-

-

7

Aleksander Aamodt Kilde

NOR

4

2

2

-

-

-

6

Hannes Reichelt

AUT

3

-

3

-

-

-

7

Carlo Janka

SUI

3

1

-

1

-

1

3

Beat Feuz

SUI

2

2

-

-

-

-

6

Daron Rahlves

USA

2

2

-

-

-

-

5

Benjamin Raich

AUT

2

-

-

1

1

-

4

Daniel Albrecht

ITA

2

-

-

1

-

1

2

Stephan Eberharter

AUT

1

1

-

-

-

-

7

Didier Cuche

SUI

1

-

1

-

-

-

7

Kjetil Jansrud

NOR

1

1

-

-

-

-

6

Lasse Kjus

NOR

1

-

-

1

-

-

4

Michael Walchhofer

AUT

1

1

-

-

-

-

4

Andreas Schifferer

AUT

1

1

-

-

-

-

3

Bjarne Solbakken

NOR

1

-

1

-

-

-

2

Kristian Ghedina

ITA

1

1

-

-

-

-

2

Giorgio Rocca

ITA

1

-

-

-

1

-

2

Georg Streitberger

AUT

1

-

1

-

-

-

1

Aksel Svindal

NOR

1

1

-

-

-

-

1

Fredrik Nyberg

SWE

1

-

1

-

-

-

1

Peter Müller

SUI

1

1

-

-

-

-

1

Stephan Görgl

AUT

1

-

1

-

-

-

1

Andre Myhrer

SWE

1

-

-

-

1

-

1

Franz Heinzer

SUI

1

1

-

-

-

-

1

Didier Plaschy

SUI

1

-

-

-

1

-

1

Frank Piccard

FRA

1

-

1

-

-

-

1

Massimiliano Blardone

ITA

1

-

-

1

-

-

1

Sandro Viletta

SUI

1

-

1

-

-

-

1

Ivica Kostelic

CRO

1

-

-

-

1

-

1

Christof Innerhofer

ITA

1

1

-

-

0

-

1

Matteo Marsaglia

ITA

1

-

1

-

0

-

1

Vincent Kriechmayr

AUT

1

-

1

-

-

-

2

Max Franz

AUT

1

-

1

-

-

-

1

Erfolgreichste Nationen in Beaver Creek (Weltcup)

Nation

Siege

DH

SG

RTL

SL

KB

Top 3

Österreich

22

6

10

5

1

-

71

Schweiz

19

7

6

3

1

2

39

Norwegen

13

7

4

1

-

1

41

USA

12

5

-

7

-

-

29

Italien

5

2

1

1

1

-

13

Schweden

2

-

1

-

1

-

2

Frankreich

1

-

1

-

-

-

13

Kroatien

1

-

-

-

1

-

1

