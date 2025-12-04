Kein ÖSV-Podestplatz: Odermatt gewinnt Beaver-Creek-Abfahrt

Die Saison beginnt, wie die alte aufgehört hat: Marco Odermatt ist auch in der ersten Abfahrt der neuen Saison das Maß aller Dinge.

Der amtierende Gesamtweltcupsieger fährt auf verkürzter Strecke in Beaver Creek (USA) zum Sieg und verhindert speziell mit einem fantastischen Steilhang einen Heimsieg von Ryan Cochran-Siegle (+0,30).

Für den 28-jährigen Schweizer ist es der erste Abfahrtssieg auf der "Birds of Prey". Adrian Smiseth Sejersted (NOR) hat als Dritter bereits knapp sieben Zehntel Rückstand.

Kriechmayr in den Top 5

Die Österreicher landeten auf der berüchtigten Raubvogelpiste wie auch schon in der gesamten Vorsaison neben dem Abfahrtspodest. Vincent Kriechmayr fährt knapp hinter Weltmeister Franjo von Allmen (SUI) zu Platz fünf (+0,87), am Ende fehlen knapp zwei Zehntel auf das Podium, Stefan Eichberger wird Siebenter (+0,97).

Der letzte Sieg eines Österreichers in der schnellsten Disziplin liegt schon zweieinhalb Jahre zurück, in Beaver Creek gelang das zuletzt 2007 Michael Walchhofer.

Weniger erfreulich verläuft der Abfahrt-Saisonsauftakt für die restlichen ÖSV-Herren: Stefan Babinsky landet mit einem verpatzten Mittelteil auf Rang 18 (+1,66), Raphael Haaser auf Platz 19 und Daniel Hemetsberger nur auf Platz 25 (+2,00).