Startliste für den Super-G der Männer in Beaver Creek

Gleich vier Österreicher haben für den zweiten Super-G der Saison eine einstellige Startnummer erhalten.

Startliste für den Super-G der Männer in Beaver Creek Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
Wie schon die Abfahrt wird auch der Super-G in Beaver Creek vorverlegt.

Für den morgigen Samstag wird nämlich ein Schneegewitter samt Sturm vorgesagt. Deswegen steigt der Bewerb schon am heutigen Freitag (ab 19.15 im LIVE-Ticker >>>)

Gibts wieder Stockerl-Plätze?

Der Speed-Auftakt in Copper Mountain, bei dem Gesamtweltcupsieger Marco Odermatt einen ÖSV-Dreifachsieg gerade noch verhindert hat, war schon einmal ein starker Start des österreichischen Teams. Weniger gut lief es bei der gestrigen Abfahrt, als Vincent Kriechmayr als Fünfter der beste ÖSV-Athlet war.

Die wichtigsten Startnummern

Als erster Österreicher geht Stefan Eichberger mit Startnummer drei ins Rennen. Stefan Babinsky (5), Vincent Kriechmayr (6) und Raphael Haaser (9) sind allesamt bei den ersten zehn Startern dabei. Danach folgen Lukas Feurstein (13), Marco Schwarz (21) und Daniel Hemetsberger (23)

Mit höheren Nummern gehen noch Andreas Ploier (37), Vincent Wieser (44) und Manuel Traninger (45) an den Start.

Der Abfahrts-Sieger des gestrigen Donnerstags, Marco Odermatt, geht mit Nummer sieben in den Super-G.

Die Startliste im Überblick:

