Ski LIVE - Super-G im Val di Fassa: das Ergebnis

Ski Weltcup LIVE: Super-G in Val di Fassa! Sichert sich Sofia Goggia heute die Kristallkugel? Alle Ergebnisse, Zwischenstände und Zeiten aus Italien.

Ski LIVE - Super-G im Val di Fassa: das Ergebnis Foto: © GEPA
Entscheidung auf der „La Volata“! Im Super-G im Val di Fassa steht Sofia Goggia im Blickpunkt.

Die Italienerin steht unmittelbar vor dem Gewinn des Disziplinen-Weltcups und will den Sack vor heimischem Publikum endgültig zumachen. LIVE-Ticker>>>

Matchball für Sofia Goggia

Die Ausgangslage für die Speed-Queen könnte kaum besser sein. Mit einem komfortablen Vorsprung von 84 Punkten in der Weltcup-Wertung geht Sofia Goggia in diesen Super-G.

Die Rechnung ist simpel: Ein 14. Platz reicht der Italienerin bereits, um sich die kleine Kristallkugel mathematisch zu sichern – unabhängig davon, was die Konkurrenz macht. Gelingt Goggia heute die Krönung in den Dolomiten?

Startzeit: 10:45 Uhr

Super-F im Val di Fassa - das aktuelle Ergebnis:

