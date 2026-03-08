Ski LIVE - Super-G im Val di Fassa: das Ergebnis

Warum LIVE dabei sein?
Weltcup-Kalender Frauen 2025/26>>>
Weltcup-Kalender Männer 2025/26>>>
Ski Weltcup LIVE: Super-G in Val di Fassa! Sichert sich Sofia Goggia heute die Kristallkugel? Alle Ergebnisse, Zwischenstände und Zeiten aus Italien.
Entscheidung auf der „La Volata“! Im Super-G im Val di Fassa steht Sofia Goggia im Blickpunkt.
Die Italienerin steht unmittelbar vor dem Gewinn des Disziplinen-Weltcups und will den Sack vor heimischem Publikum endgültig zumachen. LIVE-Ticker>>>
Die Ausgangslage für die Speed-Queen könnte kaum besser sein. Mit einem komfortablen Vorsprung von 84 Punkten in der Weltcup-Wertung geht Sofia Goggia in diesen Super-G.
Die Rechnung ist simpel: Ein 14. Platz reicht der Italienerin bereits, um sich die kleine Kristallkugel mathematisch zu sichern – unabhängig davon, was die Konkurrenz macht. Gelingt Goggia heute die Krönung in den Dolomiten?
