Die Frauen sind in den USA angekommen! Nach dem emotionalen RTL-Spektakel am Rettenbachferner kämpfen die Riesentorlauf-Spezialistinnen heute in Copper Mountain um den nächsten Sieg.

Kann Julia Scheib ihren Auftaktsieg aus Sölden bestätigen? LIVE-Ticker>>>

Update: Der Start verzögert sich - neue Startzeit ist 18:30 Uhr.

Scheib bei Copper-Mountain-Rückkehr als Gejagte

Heute kehrt Copper Mountain erstmals seit 2001 als Weltcup-Ort für die Damen zurück - und liefert gleich den zweiten Riesentorlauf der Saison.

Im Fokus steht natürlich Julia Scheib, die beim Auftakt in Sölden die gesamte Konkurrenz verblüffte.

Schafft sie es, die starke Form aus Tirol in die Rocky Mountains mitzunehmen und ihre Führung im Riesentorlauf-Weltcup zu verteidigen?

Startzeiten & Programm

1. Durchgang: 18:30 Uhr (MEZ)

2. Durchgang (Finale): ab 21:00 Uhr (MEZ)

LIVE-Ticker

Verfolge hier den gesamten Riesentorlauf LIVE: Wer fährt Bestzeit auf der US-Piste? Fährt Scheib erneut allen davon? Wie lautet das offizielle Ergebnis?