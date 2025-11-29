NEWS

Ski LIVE - RTL in Copper Mountain - das aktuelle Ergebnis

Frauen RTL LIVE: Holt Auftaktsiegerin Julia Scheib den zweiten Triumph? Das aktuelle Zwischenergebnis in Copper Mountain im Ticker.

Ski LIVE - RTL in Copper Mountain - das aktuelle Ergebnis
Die Frauen sind in den USA angekommen! Nach dem emotionalen RTL-Spektakel am Rettenbachferner kämpfen die Riesentorlauf-Spezialistinnen heute in Copper Mountain um den nächsten Sieg.

Kann Julia Scheib ihren Auftaktsieg aus Sölden bestätigen? LIVE-Ticker>>>

Update: Der Start verzögert sich - neue Startzeit ist 18:30 Uhr.

Scheib bei Copper-Mountain-Rückkehr als Gejagte

Heute kehrt Copper Mountain erstmals seit 2001 als Weltcup-Ort für die Damen zurück - und liefert gleich den zweiten Riesentorlauf der Saison.

Im Fokus steht natürlich Julia Scheib, die beim Auftakt in Sölden die gesamte Konkurrenz verblüffte.

Schafft sie es, die starke Form aus Tirol in die Rocky Mountains mitzunehmen und ihre Führung im Riesentorlauf-Weltcup zu verteidigen?

Startzeiten & Programm

  • 1. Durchgang: 18:30 Uhr (MEZ)

  • 2. Durchgang (Finale): ab 21:00 Uhr (MEZ)

LIVE-Ticker

Verfolge hier den gesamten Riesentorlauf LIVE: Wer fährt Bestzeit auf der US-Piste? Fährt Scheib erneut allen davon? Wie lautet das offizielle Ergebnis?

RTL in Copper Mountain - der aktuelle Zwischenstand im LIVE-Ticker:

Warum LIVE dabei sein?

  • Aktuelle Zwischenstände sofort abrufbar

  • Alle Ergebnisse direkt nach jedem Lauf im Ticker

Infos zum Ski-Weltcup bei LAOLA1:

Weltcup-Kalender Frauen 2025/26>>>

Weltcupstand Frauen>>>

Weltcup-Kalender Männer 2025/26>>>

Weltcupstand Männer>>>

