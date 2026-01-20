Ergebnis des Riesentorlaufs am Kronplatz

Warum LIVE dabei sein?
Julia Scheib stürmt zum Sieg am Kronplatz! 4. Saisonerfolg für die Steirerin, während Brignone ein Traum-Comeback feiert. Alle Ergebnisse des Riesentorlaufs.
Julia Scheib untermauert ihre Nummer-1-Position im Riesentorlauf!
Die Steirerin feiert am Kronplatz ihren vierten Saisonsieg und macht einen weiteren Schritt zum Gewinn der kleinen Kristallkugel.
Während Camille Rast erneut auf das Podest fährt, beeindruckt Federica Brignone bei ihrem emotionalen Comeback.
Julia Scheib unterstreicht eindrucksvoll ihre Ausnahmestellung. Nach einem dritten Zwischenrang zur Halbzeit zündet die 27-Jährige im Finale den Turbo und sichert sich mit Laufbestzeit den Sieg. Damit beschert sie den ÖSV-Frauen zudem den allerersten Podestplatz in der Geschichte der Kronplatz-Rennen.
Stand im Riesentorlauf-Weltcup>>>
Hinter ihr belegt die Schweizerin Camille Rast (+0,37) den zweiten Platz. Das Podium komplettiert die Schwedin Sara Hector (+0,46), die ihre Führung aus dem ersten Durchgang nicht verteidigen konnte. Mikaela Shiffrin (USA) landet auf dem vierten Rang.
Für Gänsehautmomente sorgt Federica Brignone. Nur neun Monate nach ihrer schweren Horror-Verletzung (Schien- und Wadenbeinbruch sowie Kreuzbandriss) meldet sich die Italienerin mit einem starken sechsten Platz (+1,23) in der Weltspitze zurück.
Hinter der überragenden Scheib können sich auch die weiteren Österreicherinnen im zweiten Lauf leicht steigern. Nina Astner wird als zweitbeste ÖSV-Läuferin 16., unmittelbar gefolgt von Stephanie Brunner (17.) und Franziska Gritsch (18.). Ricarda Haaser schließt das Rennen auf Platz 26 ab.
