NEWS

Ergebnis des Riesentorlaufs am Kronplatz

Julia Scheib stürmt zum Sieg am Kronplatz! 4. Saisonerfolg für die Steirerin, während Brignone ein Traum-Comeback feiert. Alle Ergebnisse des Riesentorlaufs.

Ergebnis des Riesentorlaufs am Kronplatz Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Julia Scheib untermauert ihre Nummer-1-Position im Riesentorlauf!

Die Steirerin feiert am Kronplatz ihren vierten Saisonsieg und macht einen weiteren Schritt zum Gewinn der kleinen Kristallkugel.

Während Camille Rast erneut auf das Podest fährt, beeindruckt Federica Brignone bei ihrem emotionalen Comeback.

Scheib-Express rast zum Sieg

Julia Scheib unterstreicht eindrucksvoll ihre Ausnahmestellung. Nach einem dritten Zwischenrang zur Halbzeit zündet die 27-Jährige im Finale den Turbo und sichert sich mit Laufbestzeit den Sieg. Damit beschert sie den ÖSV-Frauen zudem den allerersten Podestplatz in der Geschichte der Kronplatz-Rennen.

Stand im Riesentorlauf-Weltcup>>>

Hinter ihr belegt die Schweizerin Camille Rast (+0,37) den zweiten Platz. Das Podium komplettiert die Schwedin Sara Hector (+0,46), die ihre Führung aus dem ersten Durchgang nicht verteidigen konnte. Mikaela Shiffrin (USA) landet auf dem vierten Rang.

Beeindruckendes Brignone-Comeback

Für Gänsehautmomente sorgt Federica Brignone. Nur neun Monate nach ihrer schweren Horror-Verletzung (Schien- und Wadenbeinbruch sowie Kreuzbandriss) meldet sich die Italienerin mit einem starken sechsten Platz (+1,23) in der Weltspitze zurück.

ÖSV-Team kompakt verbessert

Hinter der überragenden Scheib können sich auch die weiteren Österreicherinnen im zweiten Lauf leicht steigern. Nina Astner wird als zweitbeste ÖSV-Läuferin 16., unmittelbar gefolgt von Stephanie Brunner (17.) und Franziska Gritsch (18.). Ricarda Haaser schließt das Rennen auf Platz 26 ab.

Das Ergebnisse im Riesentorlauf am Kronplatz:

Warum LIVE dabei sein?

  • Aktuelle Zwischenstände sofort abrufbar

  • Alle Ergebnisse direkt nach jedem Lauf im Ticker

Infos zum Ski-Weltcup bei Ski1:

Weltcup-Kalender Frauen 2025/26>>>

Weltcupstand Frauen>>>

Weltcup-Kalender Männer 2025/26>>>

Weltcupstand Männer>>>

Mehr zum Thema

Scheib stürmt am Kronplatz zum vierten Saisonsieg

Scheib stürmt am Kronplatz zum vierten Saisonsieg

Ski Alpin
1
Endergebnis des Frauen-Riesentorlaufs am Kronplatz

Endergebnis des Frauen-Riesentorlaufs am Kronplatz

Ski Alpin
8
Die Startliste für den Frauen-Riesentorlauf am Kronplatz

Die Startliste für den Frauen-Riesentorlauf am Kronplatz

Ski Alpin
Comeback! Federica Brignone kehrt in den Weltcup zurück

Comeback! Federica Brignone kehrt in den Weltcup zurück

Ski Alpin
1
Scheib kann sich RTL-Kugel diese Woche sichern

Scheib kann sich RTL-Kugel diese Woche sichern

Ski Alpin
4
Franzoni im ersten Kitzbühel-Training voran

Franzoni im ersten Kitzbühel-Training voran

Ski Alpin
Vorsprung im Ski-Weltcup durch Wunderwachs?

Vorsprung im Ski-Weltcup durch Wunderwachs?

Ski Alpin
3
Kommentare

Kommentare

Ski Alpin Wintersport Alpiner Ski-Weltcup Ski-Weltcup Damen Kronplatz