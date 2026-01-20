Ergebnis des Riesentorlaufs am Kronplatz

Julia Scheib untermauert ihre Nummer-1-Position im Riesentorlauf!

Die Steirerin feiert am Kronplatz ihren vierten Saisonsieg und macht einen weiteren Schritt zum Gewinn der kleinen Kristallkugel.

Während Camille Rast erneut auf das Podest fährt, beeindruckt Federica Brignone bei ihrem emotionalen Comeback.

Scheib-Express rast zum Sieg

Julia Scheib unterstreicht eindrucksvoll ihre Ausnahmestellung. Nach einem dritten Zwischenrang zur Halbzeit zündet die 27-Jährige im Finale den Turbo und sichert sich mit Laufbestzeit den Sieg. Damit beschert sie den ÖSV-Frauen zudem den allerersten Podestplatz in der Geschichte der Kronplatz-Rennen.

Stand im Riesentorlauf-Weltcup>>>

Hinter ihr belegt die Schweizerin Camille Rast (+0,37) den zweiten Platz. Das Podium komplettiert die Schwedin Sara Hector (+0,46), die ihre Führung aus dem ersten Durchgang nicht verteidigen konnte. Mikaela Shiffrin (USA) landet auf dem vierten Rang.

Beeindruckendes Brignone-Comeback

Für Gänsehautmomente sorgt Federica Brignone. Nur neun Monate nach ihrer schweren Horror-Verletzung (Schien- und Wadenbeinbruch sowie Kreuzbandriss) meldet sich die Italienerin mit einem starken sechsten Platz (+1,23) in der Weltspitze zurück.

ÖSV-Team kompakt verbessert

Hinter der überragenden Scheib können sich auch die weiteren Österreicherinnen im zweiten Lauf leicht steigern. Nina Astner wird als zweitbeste ÖSV-Läuferin 16., unmittelbar gefolgt von Stephanie Brunner (17.) und Franziska Gritsch (18.). Ricarda Haaser schließt das Rennen auf Platz 26 ab.