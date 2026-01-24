NEWS

Kitz-Abfahrt: So viel Preisgeld gibt es für Sieg auf der Streif

Der Sieg in der Hahnenkamm-Abfahrt ist prestigeträchtig. Neben dem Prestige gibt es aber auch Preisgeld - das mit Abstand höchste der Saison:

Kitz-Abfahrt: So viel Preisgeld gibt es für Sieg auf der Streif Foto: © GEPA
Ein Sieg bei den Hahnenkammrennen - das Ziel jedes Skifahrers. Vor allem der Sieg auf der Streif ist heiß begehrt.

Neben viel Prestige bringt der Abfahrts-Erfolg in Kitzbühel aber natürlich auch Preisgeld - und zwar so viel, wie sonst nirgends im Weltcup.

Rekord-Preisgeld in Kitzbühel

Das Preisgeld für die 86. Hahnenkammrennen der alpinen Skirennläufer von Freitag bis Sonntag in Kitzbühel beträgt 1.050.000 Euro.

Diese erneute Rekordsumme teilt sich gleichmäßig auf Super-G, Abfahrt und Slalom für die jeweils Top 30 auf.

Mehr als eine Million Preisgeld

Die Rennen sind damit mit je 350.000 Euro dotiert. Im Vorjahr wurden noch 333.000 je Rennen - gesamt also 1.000.000 Euro - ausbezahlt.

Für den Sieger gibt es jeweils 101.000 Euro, für den Zweiten 51.000 und für den Dritten 26.000 brutto. Der 30. erhält noch 2.500.

Das Preisgeld der Hahnenkammrennen 2026:

Platz

Super-G

Abfahrt

Slalom

1

101.000 Euro

101.000 Euro

101.000 Euro

2

51.000 Euro

51.000 Euro

51.000 Euro

3

26.000 Euro

26.000 Euro

26.000 Euro

4

18.500 Euro

18.500 Euro

18.500 Euro

5

15.500 Euro

15.500 Euro

15.500 Euro

6

13.500 Euro

13.500 Euro

13.500 Euro

7

12.500 Euro

12.500 Euro

12.500 Euro

8

11.500 Euro

11.500 Euro

11.500 Euro

9

10.500 Euro

10.500 Euro

10.500 Euro

10

9.500 Euro

9.500 Euro

9.500 Euro

...

30

2.500 Euro

2.500 Euro

2.500 Euro

pro Rennen

350.000 Euro

350.000 Euro

350.000 Euro

