Ein Sieg bei den Hahnenkammrennen - das Ziel jedes Skifahrers. Vor allem der Sieg auf der Streif ist heiß begehrt.

Neben viel Prestige bringt der Abfahrts-Erfolg in Kitzbühel aber natürlich auch Preisgeld - und zwar so viel, wie sonst nirgends im Weltcup.

Rekord-Preisgeld in Kitzbühel

Das Preisgeld für die 86. Hahnenkammrennen der alpinen Skirennläufer von Freitag bis Sonntag in Kitzbühel beträgt 1.050.000 Euro.

Diese erneute Rekordsumme teilt sich gleichmäßig auf Super-G, Abfahrt und Slalom für die jeweils Top 30 auf.

Mehr als eine Million Preisgeld

Die Rennen sind damit mit je 350.000 Euro dotiert. Im Vorjahr wurden noch 333.000 je Rennen - gesamt also 1.000.000 Euro - ausbezahlt.

Für den Sieger gibt es jeweils 101.000 Euro, für den Zweiten 51.000 und für den Dritten 26.000 brutto. Der 30. erhält noch 2.500.

Das Preisgeld der Hahnenkammrennen 2026: