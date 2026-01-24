Platz
Super-G
Abfahrt
Slalom
1
101.000 Euro
101.000 Euro
101.000 Euro
2
51.000 Euro
51.000 Euro
51.000 Euro
3
26.000 Euro
26.000 Euro
26.000 Euro
4
18.500 Euro
18.500 Euro
18.500 Euro
5
15.500 Euro
15.500 Euro
15.500 Euro
6
13.500 Euro
13.500 Euro
13.500 Euro
7
12.500 Euro
12.500 Euro
12.500 Euro
8
11.500 Euro
11.500 Euro
11.500 Euro
9
10.500 Euro
10.500 Euro
10.500 Euro
10
9.500 Euro
9.500 Euro
9.500 Euro
...
30
2.500 Euro
2.500 Euro
2.500 Euro
pro Rennen
350.000 Euro
350.000 Euro
350.000 Euro
Kitz-Abfahrt: So viel Preisgeld gibt es für Sieg auf der Streif
Der Sieg in der Hahnenkamm-Abfahrt ist prestigeträchtig. Neben dem Prestige gibt es aber auch Preisgeld - das mit Abstand höchste der Saison:
Ein Sieg bei den Hahnenkammrennen - das Ziel jedes Skifahrers. Vor allem der Sieg auf der Streif ist heiß begehrt.
Neben viel Prestige bringt der Abfahrts-Erfolg in Kitzbühel aber natürlich auch Preisgeld - und zwar so viel, wie sonst nirgends im Weltcup.
Rekord-Preisgeld in Kitzbühel
Das Preisgeld für die 86. Hahnenkammrennen der alpinen Skirennläufer von Freitag bis Sonntag in Kitzbühel beträgt 1.050.000 Euro.
Diese erneute Rekordsumme teilt sich gleichmäßig auf Super-G, Abfahrt und Slalom für die jeweils Top 30 auf.
Mehr als eine Million Preisgeld
Die Rennen sind damit mit je 350.000 Euro dotiert. Im Vorjahr wurden noch 333.000 je Rennen - gesamt also 1.000.000 Euro - ausbezahlt.
Für den Sieger gibt es jeweils 101.000 Euro, für den Zweiten 51.000 und für den Dritten 26.000 brutto. Der 30. erhält noch 2.500.