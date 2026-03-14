Raich räumt bei Ski-Junioren-WM eine Medaille ab
Leonie Raich sorgt im Slalom für Österreichs dritte Medaille bei der Alpinen Junioren-WM in Narvik.
Österreich darf am vorletzten Tag der Alpinen Junioren-WM im norwegischen Narvik über eine Medaille jubeln.
Leonie Raich holt im Slalom Silber. Die 21-jährige Tirolerin muss sich nur der Italienerin Anna Trocker geschlagen geben, das allerdings klar mit 2,29 Sekunden Rückstand. Für die 17-jährige Trocker ist es die dritte Medaille in Narvik, die zweite in Gold.
Raich hat zuvor bereits gemeinsam mit Pia Hauzenberger Bronze in der Team-Kombination gewonnen.
Rings-Wanner fällt auf Bronze-Kurs zurück
Bronze im Spezial-Slalom geht an die Finnin Aada Kanto. Nach dem ersten Lauf liegt mit Valentina Rings-Wanner noch eine Österreicherin auf Bronze-Kurs, die Tirolerin fällt im Finale aber auf Rang acht zurück.
Elisabeth Kucera wird Zehnte, Elena Riederer 14.