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Raich räumt bei Ski-Junioren-WM eine Medaille ab

Leonie Raich sorgt im Slalom für Österreichs dritte Medaille bei der Alpinen Junioren-WM in Narvik.

Raich räumt bei Ski-Junioren-WM eine Medaille ab Foto: © Marius Gulliksrud
Textquelle: © LAOLA1
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Österreich darf am vorletzten Tag der Alpinen Junioren-WM im norwegischen Narvik über eine Medaille jubeln.

Leonie Raich holt im Slalom Silber. Die 21-jährige Tirolerin muss sich nur der Italienerin Anna Trocker geschlagen geben, das allerdings klar mit 2,29 Sekunden Rückstand. Für die 17-jährige Trocker ist es die dritte Medaille in Narvik, die zweite in Gold.

Raich hat zuvor bereits gemeinsam mit Pia Hauzenberger Bronze in der Team-Kombination gewonnen.

Rings-Wanner fällt auf Bronze-Kurs zurück

Bronze im Spezial-Slalom geht an die Finnin Aada Kanto. Nach dem ersten Lauf liegt mit Valentina Rings-Wanner noch eine Österreicherin auf Bronze-Kurs, die Tirolerin fällt im Finale aber auf Rang acht zurück.

Elisabeth Kucera wird Zehnte, Elena Riederer 14.

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