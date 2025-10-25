Neues Mindset bei ÖSV-Männern: "Die Jungs sind eine Erscheinung"

Wird der Nationalfeiertag auch ein rot-weiß-roter Ski-Feiertag?

Nach dem sensationellen Sieg am Samstag von Julia Scheib wollen die ÖSV-Männer am Sonntag (ab 10 Uhr im LIVE-Ticker) nachlegen.

Geht es nach ÖSV-Cheftrainer Marko Pfeifer, können sich die heimischen Ski-Fans durchaus Hoffnung auf ein weiteres Top-Ergebnis in Sölden machen.

"Wenn ich in die Runde schaue, sind da sehr viele Kaliber", sagt er in Hinblick auf seine Mannschaft.

ÖSV-Team mit verändertem Auftreten

Diese wird angeführt von Weltmeister Raphael Haaser, ebenfalls am Rettenbachferner am Start: der wieder schmerzfreie Marco Schwarz, Stefan Brennsteiner, Patrick Feurstein, Lukas Feurstein und Manuel Feller.

"Die sind alle im besten Alter, die sind Gott sei Dank alle fit. Fünf, sechs richtig starke Skifahrer", sagt Pfeifer.

Nicht nur deshalb hat der ÖSV-Cheftrainer vor dem ersten Saisonrennen "ein gutes Gefühl". "Es fühlt sich heuer so richtig anders an, dass wir uns brutal drauf freuen."