ÖSV-Techniker jubelt über ersten Sieg seit vier Jahren

Joshua Sturm hatte vor Olympia eine gute Form im Weltcup bewiesen - und diese in den Europacup mitnehmen können.

ÖSV-Techniker jubelt über ersten Sieg seit vier Jahren Foto: © GEPA
Joshua Sturm hat den Europacup-Riesentorlauf in Berchtesgaden für sich entschieden.

Der 24-Jährige feiert nahe der österreichischen Landesgrenze seinen ersten Sieg im Europacup seit Jänner 2022, damals hatte der Tiroler ebenfalls einen Riesentorlauf in der bayrischen Marktgemeinde gewonnen. Sein letzter Podestplatz datierte von Dezember 2023.

Sturm hatte vor den Olympischen Winterspielen aufsteigende Form bewiesen, in Schladming fuhr er sowohl im Riesentorlauf als auch Slalom auf den zwölften Platz und erreichte seine besten Weltcup-Ergebnisse.

Nach 1. Durchgang nur Elfter

In Berchtesgaden spricht zunächst wenig für einen Erfolg, nach dem ersten Durchgang liegt Sturm nur an elfter Stelle. Sein Rückstand auf den Halbzeitführenden Bridger Gile beträgt 1,25 Sekunden.

In der Entscheidung glänzt der Pitztaler mit klarer Laufbestzeit und setzt sich 0,27 Sekunden vor Gile durch. Der Schweizer Fadri Janutin komplettiert das Podest (+0,30).

Noel Zwischenbrugger fällt von der achten auf die 16. Position, Armin Dornauer vom fünften gar auf den 19. Platz zurück.

