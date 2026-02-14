NEWS

Olympia LIVE: Riesentorlauf der Herren

Konnten Marco Schwarz und Stefan Brennsteiner ihre guten Saisonform im Riesentorlauf auch zu den Olympischen Spielen mitnehmen?

Olympia LIVE: Riesentorlauf der Herren Foto: © GEPA
Das erste Technikrennen der Ski-Herren bei den Olympischen Spielen steht an!

In Bormio duellieren sich Odermatt und Co. im Riesentorlauf um die Goldmedaille (ab 10:00 Uhr im LIVE-Ticker).

Der Schweizer hatte sich in den Speedrennen zuletzt mehr erhofft, geht dennoch als Favorit in den Bewerb. Odermatt konnte drei der sieben Rennen in dieser Disziplin für sich entscheiden. Doch auch Loic Meillard ist mit zwei Siegen, ebenso wie Lucas Braathen nicht zu unterschätzen.

Auch Österreich darf sich berechtigte Hoffnungen auf eine Medaille machen. Sowohl Stefan Brennsteiner als auch Marco Schwarz konnten einmal gewinnen. Beide fuhren zudem ein weiteres Mal aufs Podest.

Der Riesentorlauf der Herren aus Bormio:

Silber für Österreich! Sieger-Bilder der Team-Kombi

