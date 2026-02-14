Olympia LIVE: Riesentorlauf der Herren

Das erste Technikrennen der Ski-Herren bei den Olympischen Spielen steht an!

In Bormio duellieren sich Odermatt und Co. im Riesentorlauf um die Goldmedaille (ab 10:00 Uhr im LIVE-Ticker).

Der Schweizer hatte sich in den Speedrennen zuletzt mehr erhofft, geht dennoch als Favorit in den Bewerb. Odermatt konnte drei der sieben Rennen in dieser Disziplin für sich entscheiden. Doch auch Loic Meillard ist mit zwei Siegen, ebenso wie Lucas Braathen nicht zu unterschätzen.

Auch Österreich darf sich berechtigte Hoffnungen auf eine Medaille machen. Sowohl Stefan Brennsteiner als auch Marco Schwarz konnten einmal gewinnen. Beide fuhren zudem ein weiteres Mal aufs Podest.

Der Riesentorlauf der Herren aus Bormio: