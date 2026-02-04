ÖSV-Fahrerinnen feiern im Europacup Dreifachsieg

Beim Europacup-Super-G in Reinswald in Südtirol gehen die Podestplätze eins bis drei an Österreich.

Sieg für Emily Schöpf

Die 25-Jährige Emily Schöpf gewinnt 61 Hundertstel vor ihrer Teamkollegin Lisa Grill. Anna Schilcher fährt mit 66 Hundertstel Rückstand auf Rang drei. Für Schöpf ist es der vierte Sieg in einem Europacup-Rennen.

Mit Lena Wechner als Siebente (+1,56) und Vanessa Nussbaumer als Neunte (+1,73) fahren insgesamt fünf Österreicherinnen in die Top-Ten.

Die drei ÖSV-Läuferinnen zeigten bereits in der Vergangenheit mit Erfolgen im Europacup auf. Im Weltcup konnten sie sich bis dato noch nicht behaupten.