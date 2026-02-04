NEWS

ÖSV-Fahrerinnen feiern im Europacup Dreifachsieg

ÖSV-Triumph im Europacup! Die rot-weiß-roten Ski-Frauen feiern im Super-G in Reinswald einen Dreifachsieg im Super-G.

ÖSV-Fahrerinnen feiern im Europacup Dreifachsieg Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Beim Europacup-Super-G in Reinswald in Südtirol gehen die Podestplätze eins bis drei an Österreich.

Sieg für Emily Schöpf

Die 25-Jährige Emily Schöpf gewinnt 61 Hundertstel vor ihrer Teamkollegin Lisa Grill. Anna Schilcher fährt mit 66 Hundertstel Rückstand auf Rang drei. Für Schöpf ist es der vierte Sieg in einem Europacup-Rennen.

Mit Lena Wechner als Siebente (+1,56) und Vanessa Nussbaumer als Neunte (+1,73) fahren insgesamt fünf Österreicherinnen in die Top-Ten.

Die drei ÖSV-Läuferinnen zeigten bereits in der Vergangenheit mit Erfolgen im Europacup auf. Im Weltcup konnten sie sich bis dato noch nicht behaupten.

Die 20 Frauen mit den meisten Siegen im Skiweltcup

#19 - Maria Walliser (SUI)
#19 - Michaela Dorfmeister (AUT)

Slideshow starten

21 Bilder

Mehr zum Thema

Alle Olympiasieger in der Herren-Abfahrt

Alle Olympiasieger in der Herren-Abfahrt

Olympia
Olympia LIVE: Das erste Abfahrtstraining der Männer

Olympia LIVE: Das erste Abfahrtstraining der Männer

Olympia
1
Ski LIVE - 1. Training für Olympia-Abfahrt: das Ergebnis

Ski LIVE - 1. Training für Olympia-Abfahrt: das Ergebnis

Olympia
Olympia Mixed-Bewerb bei den Alpinen ist Geschichte

Olympia Mixed-Bewerb bei den Alpinen ist Geschichte

Olympia
ÖOC-Medaillen nach Sportarten: Ewige Statistik bei Winterspielen

ÖOC-Medaillen nach Sportarten: Ewige Statistik bei Winterspielen

Olympia
Die rot-weiß-roten Magic Moments bei Olympischen Winterspielen

Die rot-weiß-roten Magic Moments bei Olympischen Winterspielen

LAOLA1
Kreuzband doch gerissen! Vonn will dennoch bei Olympia starten

Kreuzband doch gerissen! Vonn will dennoch bei Olympia starten

Olympia
36

Kommentare

Wintersport Ski Alpin Alpiner Ski-Europacup Emily Schöpf Lisa Grill Lena Wechner Vanessa Nussbaumer