NEWS

Olympia LIVE: Das erste Abfahrtstraining der Männer

Die ÖSV-Abfahrer starten in ihr erstes Abfahrtstraining auf dem Olympia-Hang von Bormio. LIVE-Infos:

Olympia LIVE: Das erste Abfahrtstraining der Männer Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Am Mittwoch dürfen die Skifahrer in Bormio erstmals Olympia-Luft schnuppern.

Auf der berüchtigten Stelvio steigt nämlich das erste Abfahrtstraining (11:30 Uhr, Live-Tracker >>>).

Für Rot-Weiß-Rot werden in der Abfahrt Raphael Haaser, Vincent Kriechmayr, Stefan Babinsky und Daniel Hemetsberger auf Medaillenjagd gehen. Im Training wird auch Lukas Feurstein am Start stehen.

Nach einer verpatzten Generalprobe in Crans-Montana gilt es, zu hoffen, dass es in Bormio besser klappt. Zuletzt wurde Daniel Hemetsberger, knapp vor Stefan Babinsky, als bester Österreicher 14.

LIVE-Tracker:

Mehr zum Thema

Ski-Legende traut Kriechmayr Abfahrtsgold bei Olympia zu

Ski-Legende traut Kriechmayr Abfahrtsgold bei Olympia zu

Olympia
6
Warum die Olympia-Strecke den ÖSV-Abfahrern liegen könnte

Warum die Olympia-Strecke den ÖSV-Abfahrern liegen könnte

Olympia
3
Olympia Mixed-Bewerb bei den Alpinen ist Geschichte

Olympia Mixed-Bewerb bei den Alpinen ist Geschichte

Olympia
Marco Schwarz ändert seine Pläne für Olympia

Marco Schwarz ändert seine Pläne für Olympia

Olympia
5
Kreuzband doch gerissen! Vonn will dennoch bei Olympia starten

Kreuzband doch gerissen! Vonn will dennoch bei Olympia starten

Olympia
36
Paukenschlag! Norwegischer Top-Star verzichtet auf Olympia

Paukenschlag! Norwegischer Top-Star verzichtet auf Olympia

Olympia
Ski Alpin bei Olympia 2026 - Zeitplan und Startzeiten

Ski Alpin bei Olympia 2026 - Zeitplan und Startzeiten

Olympia

Kommentare

Wintersport Ski Alpin Olympische Winterspiele Cortina d'Ampezzo Mailand Olympische Spiele 2026 Abfahrts-Weltcup Olympia 2026 Abfahrt Ski alpin - Olympia 2026 Raphael Haaser Vincent Kriechmayr Stefan Babinsky Daniel Hemetsberger ÖSV-Herren ÖSV-Skiteam Herren-Abfahrt