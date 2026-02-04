Olympia LIVE: Das erste Abfahrtstraining der Männer

Am Mittwoch dürfen die Skifahrer in Bormio erstmals Olympia-Luft schnuppern.

Auf der berüchtigten Stelvio steigt nämlich das erste Abfahrtstraining (11:30 Uhr, Live-Tracker >>>).

Für Rot-Weiß-Rot werden in der Abfahrt Raphael Haaser, Vincent Kriechmayr, Stefan Babinsky und Daniel Hemetsberger auf Medaillenjagd gehen. Im Training wird auch Lukas Feurstein am Start stehen.

Nach einer verpatzten Generalprobe in Crans-Montana gilt es, zu hoffen, dass es in Bormio besser klappt. Zuletzt wurde Daniel Hemetsberger, knapp vor Stefan Babinsky, als bester Österreicher 14.

LIVE-Tracker: