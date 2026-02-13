Unfassbar! US-Star stürzt beim Eiskunstlauf-Finale

Eiskunstlauf-Drama in Mailand: Das US-Wunderkind Ilia Malinin hat nach mehreren Fehlern in der Kür die olympische Goldmedaille bei den Winterspielen in Italien vollkommen überraschend verpasst.

Der 21-Jährige patzte gleich bei mehreren Sprüngen und musste sich mit einem enttäuschenden achten Platz begnügen.

Gold holte Sensations-Olympiasieger Mikhail Shaidorov aus Kasachstan. Silber sicherte sich Yuma Kagiyama aus Japan vor seinem Landsmann Shun Sato.

Malinin musste damit die erste Niederlage nach mehr als zwei Jahren einstecken - und das ausgerechnet bei Olympia. Nach dem Kurzprogramm hatte der "Vierfach-Gott" noch geführt. Am Ende kam er auf 264,49 Punkte, Shaidorov auf 291,58 Zähler.

Malinin patzte auch beim technisch besonders anspruchsvollen vierfachen Axel, den er nur einfach sprang. Er wäre der erste Läufer in der Geschichte der Olympischen Spiele gewesen, der diesen Sprung steht. Dazu machte er unter anderem auch Fehler beim Rittberger und beim Salchow. Vor allem zum Ende der Kür wirkte er komplett ausgepumpt.