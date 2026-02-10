NEWS

"Schmerzen unerträglich": Olympia-Aus für Eisschnelllauf-Ass

"Games over" - die 30-Jährige absolvierte schon die 1.000 m mit Schmerzen und steigt von Olympia aus. "So kann ich keine Rennen fahren", sagt sie.

Eisschnellläuferin Vanessa Herzog wird bei den Olympischen Spielen in Mailand/Cortina keinen weiteren Start absolvieren.

Die am Montag über 1.000 m unter 30 Konkurrentinnen nur auf Rang 24 gekommene Tirolerin teilte den Entschluss von sich und ihrem Ehemann und Trainer Thomas Herzog am Dienstag der APA mit.

Nach massiven Rückenschmerzen in den vergangenen Wochen war die 30-Jährige gestartet, hatte danach aber einen Start über ihre eigentliche Parade-Distanz offengelassen.

"Schmerzen wieder unerträglich"

Am Tag danach hieß es für die Wahl-Kärntnerin sozusagen "Games over".

"Jetzt ist der Punkt erreicht, an dem die Schmerzen wieder unerträglich sind. So kann ich keine Rennen fahren. Ich habe wirklich alles versucht, aber es soll einfach nicht sein."

Vanessa und Thomas Herzog werden am Mittwoch in Absprache mit dem Österreichischen Olympischen Komitee (ÖOC) aus dem Olympischen Dorf in Mailand ausziehen und die Heimreise antreten.

Letztlich mit ausschlaggebend für diese Entscheidung war ein kurzer Trainingsversuch am Dienstag.

Ausstieg schon während Bewerb vorausgeahnt

Herzog hatte dieses Szenario schon während des 1.000-m-Rennens vorausgeahnt. Schon mit dem ersten Schritt war ihr der Schmerz mit voller Intensität eingeschossen.

"Es war nicht nur das Rennen schwierig, sondern aufgrund der stärker werdenden Schmerzen auch die nächsten Stunden und der nächste Tag", berichtete Thomas Herzog.

Gleichzeitig auch Saisonende

Seine Ehefrau war sowohl 2018 als auch 2022 Olympia-Vierte gewesen und vor eineinhalb Wochen nach dreiwöchiger Zwangspause wegen einer Bandscheibenvorwölbung samt beidseitiger Entzündung des Iliosakralgelenks in Mailand auf das Eis zurückgekehrt.

Die Schmerzen hatten sich rund um die Weihnachtszeit erstmals eingestellt. Herzog wird nun auch ihre Saison beenden. Thomas Herzog: "Jetzt wird der Rücken völlig auskuriert."

Ob die Ex-Weltmeisterin 2030 mit dann 34 Jahren einen weiteren olympischen Anlauf auf eine Medaille nimmt, ist derzeit offen.

Große Medaillen-Party im Österreich-Haus

7

