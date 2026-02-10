NEWS

Olympia heute: Mixed-Team-Bewerb im Skispringen

Das österreichische Mixed-Team hat beim Olympia-Bewerb alle Chancen auf eine Medaille. LIVE-Infos:

Der Mixed-Team-Bewerb beim Skispringen bei Olympia bringt einiges an Spannung mit sich (ab 18:45 Uhr im LIVE-Ticker <<<).

Bisher verliefen die Einzelspringen auf der Normalschanze für Österreich noch nicht nach Wunsch. Bei den Frauen schrammte Lisa Eder mit Rang vier hauchzart an einer Medaille vorbei.

Bei den Männern lief es am Montag alles andere als gut. Bester ÖSV-Adler wurde Stephan Embacher als Siebter.

Für Österreich gehen im Mixed-Bewerb Lisa Eder, Julia Mühlbacher, Stephan Embacher und Jan Hörl an den Start.

