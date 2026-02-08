NEWS

Vor Rodel-Entscheidung: Österreichs Coach verletzt

Wenige Stunden vor der Entscheidung verletzt sich der Trainer des österreichischen Teams im Eiskanal.

Vor Rodel-Entscheidung: Österreichs Coach verletzt Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Wenige Stunden vor der Entscheidung im Einsitzer-Bewerb der Männer (17.00 Uhr) verletzte sich Österreichs Rodel-Coach Georg Hackl am Sonntag an der Schulter.

Wie zuerst die deutsche Bild berichtete, kam der dreifache Olympia-Goldgewinner und mehrfache deutsche Weltmeister am Sonntagmorgen im Eiskanal von Cortina zu Sturz und musste danach zur Behandlung ins Krankenhaus. Österreichs Rodelverband bestätigte den Bericht.

Der 59-jährige Hackl ist noch bis Saisonende als Trainer für Fahr- und Schlittentechnik im ÖRV tätig. Ob er bei der Entscheidung am späten Nachmittag an der Bahn sein kann, war noch offen.

Rot-Weiß-Rot greift dann nach einer Medaille. Europameister Jonas Müller lag zur Halbzeit auf Platz zwei.

Kommentare

Wintersport Olympische Winterspiele Cortina d'Ampezzo Mailand Olympische Spiele 2026 Olympia 2026