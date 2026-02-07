NEWS

Olympia 2026: Der Medaillenspiegel nach Tag 1

Wer führt bei Olympia? 🥇 Das tägliche Update zum Medaillenspiegel von Milano Cortina 2026. Alle Ergebnisse im Überblick!

Olympia 2026: Der Medaillenspiegel nach Tag 1
Ein ereignisreicher 1. Wettkampftag bei den Olympischen Winterspielen 2026 ist zu Ende. In 5 Bewerben sind heute die ersten Entscheidungen dieser Spiele gefallen.

Highlight des Tages: Mit der Abfahrt wurden die Spiele spektakulär eröffnet. Das erste Gold ging durch Franjo von Allmen an die Schweiz. Gastgeber Italien durfte dank Franzoni und Paris aber doppelt mitjubeln.

Hier ist der aktuelle Blick auf den Medaillenspiegel nach dem heutigen Tag

Medaillenspiegel Olympia 2026 - so steht es nach dem 1. Tag:

