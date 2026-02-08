Emotion pur! Gold und Silber - die Bilder der Boarder-Medaillen
Sabine Payer besiegt Ledecka
Payer ebnet sich im Viertelfinale den Weg zur Medaille: Sie besiegt die tschechische Favoritin Ester Ledecka um sechs Hundertstel und danach auch im Halbfinale die spätere Bronzegewinnerin Lucia Dalmasso aus Italien.
Im großen Finale muss sich die 33-jährige Kärntnerin dann aber mit Zuzana Maderova Ledeckas Landsfrau nach mehreren Fehlern um 0,83 Sekunden geschlagen geben.
Karl gewann auch Dacapo vom Oly-Finale 22
Karl hatte sich im Halbfinale in einer Wiederholung des großen Olympia-Finales von 2022 wieder gegen den Slowenen Tim Mastnak um 0,24 Sekunden durchgesetzt.
Zuvor hatte er sich im spannenden Achtelfinale gegen den starken Italiener Maurizio Bormolini hauchdünn um 3 Hundertstel durchgesetzt und ein Österreicher-Duell mit Andreas Prommegger fixiert. Letzterer setzte sich zuvor im Achtelfinale gegen den Südkoreaner Lee Sangho um 0,17 Sekunden durch.
Im Viertelfinalduell mit Karl musste sich Prommegger bei seinen sechsten Olympischen Spielen um 0,12 Sekunden geschlagen geben, damit bleibt er ohne Olympia-Edelmetall.
Ebenfalls bis ins Achtelfinale vorgestoßen war Claudia Riegler. Die 52-Jährige war dann allerdings gegen die tschechische Olympiasiegerin Ester Ledecka chancenlos.