Karl ist Olympiasieger! Payer holt Silber im Snowboard

Der Routinier sichert sich im Parallel-RTL die Goldmedaille, Sabine Payer gewinnt Silber.

Karl ist Olympiasieger! Payer holt Silber im Snowboard Foto: © GETTY
Textquelle: © LAOLA1/APA
Österreich hat die erste Medaillen bei den Olympischen Spielen in Mailand und Cortina!

Die Snowboarder haben am Sonntag in Livigno groß zugeschlagen. Sie holen die ersten beiden Medaillen für das ÖOC-Team.

Doppel-Gold! Karl schreibt Geschichte

Benjamin Karl sorgt sensationell wie schon 2022 für Olympia-Gold im Parallel-Riesentorlauf und kürt sich endgültig zu einer österreichischen Sport-Ikone.

Zuvor hat die Kärntnerin Sabine Payer ihren "Olympiafluch" besiegt. Sie krönt ihre Karriere mit Silber und verliert erst im Finale gegen Zuzana Maderova.

Benjamin Karl, der schon vor den Spielen über einen kompletten olympischen Medaillensatz verfügt hatte, ringt im Finale den Südkoreaner Kim Sang-kyum um 0,19 Sekunden nieder, ist zuvor noch zurückgelegen. Nach Silber 2010, Bronze 2014 und Gold 2022 triumphiert der fünffache Weltmeister neuerlich im Zeichen der Fünf Ringe.

Sabine Payer besiegt Ledecka

Payer ebnet sich im Viertelfinale den Weg zur Medaille: Sie besiegt die tschechische Favoritin Ester Ledecka um sechs Hundertstel und danach auch im Halbfinale die spätere Bronzegewinnerin Lucia Dalmasso aus Italien.

Im großen Finale muss sich die 33-jährige Kärntnerin dann aber mit Zuzana Maderova Ledeckas Landsfrau nach mehreren Fehlern um 0,83 Sekunden geschlagen geben.

Karl gewann auch Dacapo vom Oly-Finale 22

Karl hatte sich im Halbfinale in einer Wiederholung des großen Olympia-Finales von 2022 wieder gegen den Slowenen Tim Mastnak um 0,24 Sekunden durchgesetzt.

Zuvor hatte er sich im spannenden Achtelfinale gegen den starken Italiener Maurizio Bormolini hauchdünn um 3 Hundertstel durchgesetzt und ein Österreicher-Duell mit Andreas Prommegger fixiert. Letzterer setzte sich zuvor im Achtelfinale gegen den Südkoreaner Lee Sangho um 0,17 Sekunden durch.

Im Viertelfinalduell mit Karl musste sich Prommegger bei seinen sechsten Olympischen Spielen um 0,12 Sekunden geschlagen geben, damit bleibt er ohne Olympia-Edelmetall.

Ebenfalls bis ins Achtelfinale vorgestoßen war Claudia Riegler. Die 52-Jährige war dann allerdings gegen die tschechische Olympiasiegerin Ester Ledecka chancenlos.

