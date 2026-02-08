Österreich hat die erste Medaillen bei den Olympischen Spielen in Mailand und Cortina!

Die Snowboarder haben am Sonntag in Livigno groß zugeschlagen. Sie holen die ersten beiden Medaillen für das ÖOC-Team.

Doppel-Gold! Karl schreibt Geschichte

Benjamin Karl sorgt sensationell wie schon 2022 für Olympia-Gold im Parallel-Riesentorlauf und kürt sich endgültig zu einer österreichischen Sport-Ikone.

Zuvor hat die Kärntnerin Sabine Payer ihren "Olympiafluch" besiegt. Sie krönt ihre Karriere mit Silber und verliert erst im Finale gegen Zuzana Maderova.

Benjamin Karl, der schon vor den Spielen über einen kompletten olympischen Medaillensatz verfügt hatte, ringt im Finale den Südkoreaner Kim Sang-kyum um 0,19 Sekunden nieder, ist zuvor noch zurückgelegen. Nach Silber 2010, Bronze 2014 und Gold 2022 triumphiert der fünffache Weltmeister neuerlich im Zeichen der Fünf Ringe.