Österreichs Biathlon-Staffel hat mit Medaillen nichts zu tun

Österreichs Mixed-Biathlon-Staffel muss sich bei den Olympischen Winterspielen 2026 mit Rang sieben begnügen.

Anna Gandler, Lisa Hauser, Simon Eder und Dominic Unterweger müssen sich über die 4x6 Kilometer in Antholz 2:21,0 Minuten (0+6) hinter Frankreich einreihen. Das französische Team (0+7) holt Gold überlegen vor Italien (+25,8 Sekunden/0+5) und Deutschland (+1:05,3 Minuten/1+3).

Österreichs Startläufer Unterweger übergibt bei seinem Olympiadebüt nach einem Nachlader im Stehendanschlag an der 15. Stelle an Eder. Der Tiroler schickt den Routinier mit 39,3 Sekunden Rückstand auf die Spitze in die Loipe.

Eder verbessert sich ohne Fehlschuss auf Platz neun, er übergibt 1:06 Minuten zurück an Gandler. Die Tirolerin schiebt sich in ihrem ersten Olympiarennen mit einem Nachlader an die sechste Stelle, der Rückstand auf die Podestplätze beträgt beim Start von Hauser aber bereits rund 1:20 Minuten.

Die Ex-Weltmeisterin benötigt vier Nachlader, wodurch sie noch eine Position und viel Zeit verliert.

Die nächsten Bewerbe sind die Einzelrennen der Männer am Dienstag und der Frauen am Mittwoch.