Europäisches Finale im Curling-Bewerb der Frauen

Die Finalistinnen setzten sich gegen die Teams aus den USA und Kanada durch.

Europäisches Finale im Curling-Bewerb der Frauen Foto: © GEPA
Textquelle: © APA
Die Schweiz und Schweden bestreiten beim olympischen Curling-Turnier das Frauen-Finale.

Im Halbfinale gewann das Schweizer Team um Skip Silvana Tirinzoni am Freitag gegen die USA 7:4 und spielt am Sonntag erstmals seit 2006 um Gold. Olympiasieger war die Schweiz bei den Frauen noch nie.

Die Schwedinnen um Skip Anna Hasselborg setzten sich 6:3 gegen die Weltmeisterinnen aus Kanada durch. Schwedens Frauen gewannen in Peking 2022 Bronze, in Pyeongchang 2018 holten sie Gold.

