Abschlussfeier: Diese Olympiasieger sind Österreichs Fahnenträger

Für Flock fühle sich diese Ehre sogar "größer an als jede Medaille".

Abschlussfeier: Diese Olympiasieger sind Österreichs Fahnenträger Foto: © GEPA
Ein bei den Olympischen Spielen in Mailand und Cortina "vergoldetes" Duo wird bei der Schlussfeier am Sonntag (20.00 Uhr) die österreichische Fahne tragen: Die Olympiasieger Janine Flock und Alessandro Hämmerle führen die ÖOC-Delegation in die Arena von Verona.

"Das fühlt sich größer an als jede Medaille", freute sich Skeleton-Gewinnerin Flock und auch für den nun schon zweifachen Snowboard-Cross-Olympiasieger Hämmerle ist es eine "riesengroße Ehre".

Flock krönte sich nach ihrer langen Karriere nicht mit dem heißersehnten Olympia-Edelmetall, sondern mit Gold auch ihre gesamte Karriere.

"Perfekter Schlusspunkt" für Hämmerle

"Die Nominierung als Fahnenträgerin ist für mich etwas ganz Besonderes. Es war ein langer Weg für mich, Olympiasiegerin zu werden - und jetzt darf ich bei der Schlussfeier in Verona die Fahne für Österreich tragen", wurde Flock in einer Aussendung zitiert. Sie sehe es als Zeichen für den langen Weg mit allen Höhen und Tiefen.

Hämmerle wiederholte seinen Triumph von Peking in Livigno und ist stolz auf seine Aufgabe. "Es ist eine riesengroße Ehre für mich, die Fahne im Namen aller Athlet:innen des Olympic Team Austria in Verona schwenken zu dürfen. Das ist für mich ein perfekter Schlusspunkt dieser Winterspiele", meinte der Vorarlberger.

