Schade! Viertelfinal-Aus für Dusek/Zerkhold im Snowboard-Cross

Für das österreichische Duo gibt es am Sonntag nichts zu holen.

Schade! Viertelfinal-Aus für Dusek/Zerkhold im Snowboard-Cross Foto: © GETTY
Die Hoffnungen auf eine dritte Medaille der ÖOC-Snowboard-Crosser bei den Olympischen Spielen in Italien sind bereits im Viertelfinale des Mixed-Bewerbs geplatzt.

Pia Zerkhold ging am Sonntag in Livigno zwar als Führende in die Schlussgerade, der bereits im Ziel befindliche Jakob Dusek musste dann aber mitansehen, wie seine Partnerin noch von der Konkurrenz abgefangen wurde.

Es bleibt damit bei Duseks Bronze und Gold von Alessandro Hämmerle, der im Mixed erkrankt fehlte.

Wintersport Olympische Winterspiele Cortina d'Ampezzo Mailand Olympische Spiele 2026 Olympia 2026 Snowboard - Olympia 2026 Jakob Dusek Pia Zerkhold