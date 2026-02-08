Alexander Farthofer hat bei den Olympischen Spielen den erhofften Rang unter den Top acht über die 5.000 m der Eisschnellläufer verpasst.

Der 20-jährige Tiroler musste sich in seinem ersten Einsatz bei Winterspielen am Sonntag mit dem 18. Platz zufriedengeben.

Zum Medaillenspiegel >>>

Farthofer tritt im Speed Skating Stadium von Mailand bei den Spielen noch über die 1.500 m und im Massenstart an.

Neue olympische Rekordzeit

Gold ging an den Norweger Sander Eitrem, der sich vor dem Tschechen Metodej Jilek durchsetzte.

Bronze holte der Italiener Riccardo Lorello. Eitrem schrieb mit einer Zeit von 6:03,95 Minuten einen Olympischen Rekord an.

Farthofer kam auf 6:26,07 Minuten. Der Tiroler hatte über seine beste Strecke bei der EM im Jänner den sechsten Platz belegt.

"Ich bin nicht zufrieden mit dem Ergebnis und dem Rennen", sagte der Olympia-Debütant. Er sei mit seiner Saison aber grundlegend sehr zufrieden. "Mit den 1.500 Metern wartet am Ende der Spiele noch ein Rennen, wo ich noch Gutes erreichen kann", betonte Farthofer.

Kalender der Olympischen Spiele 2026 >>>