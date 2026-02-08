Der Sonntag bietet ein prall gefülltes Programm bei den Olympischen Winterspielen 2026 (alle Wettbewerbe und Medaillenentscheidungen ab 9 Uhr im LIVE-Ticker >>>).

Cornelia Hütter und Co. kämpfen um 11:30 Uhr in der Frauen-Abfahrt um Edelmetall - LIVE-Ergebnisse>>>

Danach folgt der 20-km-Skiathlon der Männer um 12:30 Uhr.

Direkt im Anschluss stehen die Parallel-Snowboard-Medaillentscheidungen der Frauen (13:00 Uhr) und Männer (13:24 Uhr) auf dem Plan, bevor die Biathlon-Mixed-Staffel um 14:05 Uhr startet.

Am Nachmittag treten die Männer im Eisschnelllauf um 16:00 Uhr an. Um 18:34 Uhr geht der Rodel-Einsitzer-Bewerb der Männer in seinen finalen Lauf.

In unserem LIVE-Ticker verpasst ihr nichts: