Österreichs Paarungen für die Frauen-Kombination

Der Bewerb beginnt am Dienstag mit der Abfahrt, ehe am Nachmittag der Slalom folgt. Für Österreich gehen vier Teams an den Start.

Österreichs Paarungen für die alpine Team-Kombination der Frauen am Dienstag (ab 10:30 Uhr im Live-Ticker) bei den Olympischen Spielen in Cortina stehen fest.

Die Abfahrtsvierte Cornelia Hütter und die aktuell beste ÖSV-Slalomläuferin Katharina Truppe bilden ein Gespann, weiters nominierte Cheftrainer Roland Assinger die Teams Ariane Rädler/Katharina Huber, Nina Ortlieb/Katharina Gallhuber und Mirjam Puchner/Lisa Hörhager.

Die Abfahrt auf der Tofana startet um 10.30 Uhr, der Slalom um 14.00.

