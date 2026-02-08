NEWS
Österreichs Paarungen für die Frauen-Kombination
Der Bewerb beginnt am Dienstag mit der Abfahrt, ehe am Nachmittag der Slalom folgt. Für Österreich gehen vier Teams an den Start.
Österreichs Paarungen für die alpine Team-Kombination der Frauen am Dienstag (ab 10:30 Uhr im Live-Ticker) bei den Olympischen Spielen in Cortina stehen fest.
Die Abfahrtsvierte Cornelia Hütter und die aktuell beste ÖSV-Slalomläuferin Katharina Truppe bilden ein Gespann, weiters nominierte Cheftrainer Roland Assinger die Teams Ariane Rädler/Katharina Huber, Nina Ortlieb/Katharina Gallhuber und Mirjam Puchner/Lisa Hörhager.
Die Abfahrt auf der Tofana startet um 10.30 Uhr, der Slalom um 14.00.