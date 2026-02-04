NEWS

Olympia-Abfahrtstraining: Zwei ÖSV-Fahrer in den Top-Ten

Im ersten Training für die Olympia-Abfahrt auf der Stelvio führt ein US-Amerikaner das Feld an, vor einem Lokalmatador und zwei Schweizern. Zwei ÖSV-Fahrer landen in den Top Ten.

Olympia-Abfahrtstraining: Zwei ÖSV-Fahrer in den Top-Ten Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Beim ersten Abfahrtstraining für die Olympischen Spiele gibt es nur an der Spitze eine kleine Überraschung.

Ryan Cochran-Siegle ist beim ersten Training auf der Stelvio am schnellsten. Der US-Amerikaner führt das Feld vor dem Giovanni Franzoni (ITA, +0,16) und den Schweizern Marco Odermatt (+0,40) sowie Alexis Monney (+0,66) an.

Als bester Österreicherer landet Vincent Kriechmayr (+1,00) auf Rang sechs, auch Stefan Babinsky (+1,31) schafft es als Neunter in die Top-Ten. Daniel Hemetsberger (+1,52) wird Zwölfter, Raphael Haaser (+2,38) 21. Lukas Feurstein lässt ein Tor aus und wird am Ende 35.

Erste Verletzung

Leider kommt es im ersten Training auch zur ersten Verletzung.

Fredrik Möller kugelte sich bei seinem Sturz wohl die Schulter aus. Der Norweger stürzte vor einigen Wochen auch in Italien, damals in Gröden.

"Ein bisschen ein einfacheres Bormio"

Da es in den vergangenen Tagen geschneit hat, war die Piste laut Kriechmayr noch "ein bisschen weich". Wie der ÖSV-Athlet am "ORF"-Mikro erzählt, passen die Verhältnisse grundsätzlich aber ganz gut: "Stelvio wie eh und je. Auch wenn das Temp noch niedriger ist, hat es seine Schwierigkeiten."

Weltcup-Dominator Odermatt wird beim Vergleich zwischen Weltcup- und Olympiaabfahrt deutlicher: "Da und dort ist es nicht ganz so kompakt und speziell auch nicht so eisig - schon ein bisschen ein einfacheres Bormio."

Das Ergebnis des ersten Trainings:

Mehr zum Thema

Olympia LIVE: Das erste Abfahrtstraining der Männer

Olympia LIVE: Das erste Abfahrtstraining der Männer

Olympia
1
Warum die Olympia-Strecke den ÖSV-Abfahrern liegen könnte

Warum die Olympia-Strecke den ÖSV-Abfahrern liegen könnte

Olympia
3
Ski-Legende traut Kriechmayr Abfahrtsgold bei Olympia zu

Ski-Legende traut Kriechmayr Abfahrtsgold bei Olympia zu

Olympia
6
Marco Schwarz ändert seine Pläne für Olympia

Marco Schwarz ändert seine Pläne für Olympia

Olympia
5
Olympia Mixed-Bewerb bei den Alpinen ist Geschichte

Olympia Mixed-Bewerb bei den Alpinen ist Geschichte

Olympia
Kreuzband doch gerissen! Vonn will dennoch bei Olympia starten

Kreuzband doch gerissen! Vonn will dennoch bei Olympia starten

Olympia
36
Paukenschlag! Norwegischer Top-Star verzichtet auf Olympia

Paukenschlag! Norwegischer Top-Star verzichtet auf Olympia

Olympia

Kommentare

Wintersport Ski Alpin Olympische Winterspiele Cortina d'Ampezzo Mailand Olympische Spiele 2026 Olympia 2026 Ski alpin - Olympia 2026 Vincent Kriechmayr Marco Odermatt Daniel Hemetsberger Giovanni Franzoni Stelvio Olympia Raphael Haaser Stefan Babinsky Lukas Feurstein Alexis Monney Fredrik Möller Ryan Cochran-Siegle