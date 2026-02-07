NEWS
Skiathlon: Top 10 für Stadlober bei Karlsson-Gold
Das schwedische Team jubelt gleich doppelt. Auch Bronze geht nach Skandinavien. Teresa Stadlober nach Klassik-Rückstand mit starkem Finish.
Frida Karlsson krönt sich mit einer überlegenen Performance zur Olympiasiegerin im Skiathlon!
Die Schwedin führt einen skandinavischen Dreifachsieg an. Auch Silber geht in Person von Ebba Andersson nach Schweden (+51,0). Bronze holt sich die Norwegerin Heidi Weng (+1:26,7).
Auch Teresa Stadlober startet mit einem Erfolgserlebnis in die Spiele. Das ÖSV-Ass läuft dank starkem Finish noch in die Top 10. Die 33-Jährige landet auf Rang neun (+2:26,4).