Skiathlon: Top 10 für Stadlober bei Karlsson-Gold

Frida Karlsson krönt sich mit einer überlegenen Performance zur Olympiasiegerin im Skiathlon!

Die Schwedin führt einen skandinavischen Dreifachsieg an. Auch Silber geht in Person von Ebba Andersson nach Schweden (+51,0). Bronze holt sich die Norwegerin Heidi Weng (+1:26,7).

Auch Teresa Stadlober startet mit einem Erfolgserlebnis in die Spiele. Das ÖSV-Ass läuft dank starkem Finish noch in die Top 10. Die 33-Jährige landet auf Rang neun (+2:26,4).