Ski-Freestylerin Wolf sicher ins Slopestyle-Finale

Die Tirolerin qualifiziert sich souverän für das Finale am Montag.

Ski-Freestylerin Wolf sicher ins Slopestyle-Finale Foto: © GEPA
Bei ihren dritten Olympischen Spielen hat sich Ski-Freestylerin Lara Wolf erstmals für das Slopestyle-Finale der besten zwölf qualifiziert.

Die 25-jährige Tirolerin fuhr am Samstag in zwei Qualifikationsläufen zu Platz neun und darf mit guten Hoffnungen ins Finale am Montag (12:30 Uhr) in Livigno gehen.

Sie sei "erleichtert und froh", berichtete Wolf, die 2018 und 2022 die olympischen Finali verpasst hatte. Mit 58,21 Punkten buchte sie diesmal schon im ersten Lauf das Finalticket.

"Das macht es schon ein bisschen einfacher, wenn man da gleich abliefert", erklärte die Vize-Weltmeisterin 2025. Große Gold-Kandidatin bleibt die Schweizer Titelverteidigerin und Weltmeisterin Mathilde Gremaud, die in beiden Läufen Beste war.

