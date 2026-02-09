Olympia: Gasser und Karrer gehen im Big Air leer aus

Anna Gasser und Hanna Karrer verpassen im Big-Air-Finale der Snowboarderinnen die Medaillenränge.

Die Doppel-Olympiasiegerin stürzt bei ihrem ersten Versuch, im zweiten Run greift die Kärntnerin bei der Landung in den Schnee. Damit sind die Hoffnungen auf einen möglichen Gold-Hattrick schon jäh dahin.

Am Ende belegt Gasser im 12er-Feld den achten Platz.

Karrer kann nach erstem Sprung nicht nachlegen

Die erst 18-jährige Karrer landet als ersten Sprung einen Front Side Double Cork 1080, die weiteren beiden Versuche vergeigt Österreichs jüngste Athletin bei den diesjährigen Winterspielen. Die Olympia-Debütantin landet in der Endabrechnung auf dem letzten Platz.

In einem Herzschlagfinale setzt sich die Japanerin Kokomo Murase vor Zoi Sadowski-Synnott (NZL) und der 18-jährigen Südkoreanerin Seungeun Yu durch. Murase ist damit die erste Big-Air-Olympiasiegerin, die nicht Anna Gasser heißt.

