NEWS

Freeskier Svancer genervt: Konkurrenz kopiert seinen Trick

Dennoch sieht er es locker und meint: "Dann lasse ich mir halt irgendwas Geileres einfallen."

Freeskier Svancer genervt: Konkurrenz kopiert seinen Trick Foto: © GETTY
Textquelle: © APA
Kommentare

Matej Svancer befindet sich vor dem am Sonntag mit der Qualifikation beginnenden olympischen Big-Air-Bewerb der Freeskier nicht in bester Laune.

Dem 21-Jährigen fiel im Training auf, dass nicht wenige seiner Konkurrenten einen seiner Tricks kopieren. "Das ist ein bisschen eine Respektsache, aber anscheinend ist das jedem egal", meinte Svancer am Freitag.

Der fünffache Weltcupsieger war sichtlich verärgert. "Cool, dass andere meinen Trick kopieren - nein, eigentlich nicht", erklärte Svancer, gab sich aber auch kämpferisch. "Dann lasse ich mir halt irgendwas Geileres einfallen."

Der ÖSV-Freeski-Star peilt nach Rang sieben im Slopestyle-Bewerb seine erste Olympiamedaille an.

Forer sieht Finalqualifikation positiv entgegen

Für seinen Landsmann Julius Forer geht es vor allem darum, die Qualifikation zu überstehen. "Wenn ich meine Tricks runterbringe, müsste das Finale drin sein. Dann schauen wir, was passiert."

Der Vorarlberger kam am vergangenen Samstag in der Quali des Slopestyle-Bewerbs zu Sturz und landete dabei hart auf Gesäß und Nacken. "Aber die Schmerzen sind vorbei, ich kann wieder normal Skifahren", betonte Forer.

Wolf als "Contest-Skifahrerin"

Bereits einen Tag vor den Männern geht die Big-Air-Quali der Frauen in Szene. Lara Wolf wird dabei mit hohen Erwartungen am Start stehen. "Die Trainings waren gut, ich bin gut drauf und freue mich auf den Bewerb."

Ziel sei es zunächst, ins Finale zu kommen, was laut Wolf auf jeden Fall möglich sein sollte. "Ich bin eine Contest-Skifahrerin und kann auf den Punkt da sein."

Nur einen kleinen Störfaktor gibt es für die Slopestyle-Neunte aus Tirol - die Trainings laufen manchmal bis etwa 21.00 Uhr. "Ich bin eigentlich eine Frühaufsteherin", erzählte Wolf. Durch Umstellungen der Schlafphasen habe sie sich aber gut darauf eingestellt.

Die Quali beginnt am Samstag so wie das Finale am Montag um 19.30 Uhr.

Zeitplan und Kalender der Olympischen Spiele 2026 >>>

Mehr zum Thema

Historisch! Klaebo holt sein achtes Olympia-Gold

Historisch! Klaebo holt sein achtes Olympia-Gold

Olympia
Olympia LIVE: Pia Zerkhold will überraschen

Olympia LIVE: Pia Zerkhold will überraschen

Olympia
"Übermenschliche Leistung" - Ledecka gibt Verletzung bekannt

"Übermenschliche Leistung" - Ledecka gibt Verletzung bekannt

Olympia
Medaillenspiegel Olympia 2026: Stand nach 45/116 Entscheidungen

Medaillenspiegel Olympia 2026: Stand nach 45/116 Entscheidungen

Olympia
12
Nach positivem Dopingtest - Biathletin darf doch starten

Nach positivem Dopingtest - Biathletin darf doch starten

Olympia
1
Haare ab! Olympia-Held Jonas Müller bekommt Halbglatze rasiert

Haare ab! Olympia-Held Jonas Müller bekommt Halbglatze rasiert

Olympia
"Ausschluss und Verbot falsch" - Helm-Drama geht weiter

"Ausschluss und Verbot falsch" - Helm-Drama geht weiter

Olympia
28

Kommentare

Olympia 2026 Lara Wolf Matej Svancer Slopestyle Big Air Mailand Cortina d'Ampezzo Wintersport Olympische Winterspiele Olympische Spiele 2026