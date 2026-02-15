Trotz starker Aufholjagd: Keine Medaille für ÖSV-Springerinnen

Lisa Eder lässt Österreich als Halbzeit-15. doch noch kurzzeitig an eine Medaillenchance glauben. Am Ende wird die beste ÖSV-Springerin auf der Großschanze aber Siebte (-27.2).

Mit einem Satz auf 132 Metern übernimmt Eder lange die Führung, doch am Ende landen vier Norwegerinnen sowie Frida Westman (4.) und Prevc vor ihr.

Gold geht wie schon auf der Normalschanze an die Norwegerin Anna Odine Stroem, vor ihrer Landsfrau Eirin Maria Kvandal (-2.1). Dritte wird die eigentliche Dominatorin Nika Prevc (-13.3).

Lisa Hirner landet auf Rang 18, Julia Mühlbacher wird 20. Meghann Wadsak verpasste als 38. den zweiten Durchgang.