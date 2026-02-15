Olympia LIVE - Skispringen der Frauen Großschanze: Ergebnis

In Predazzo kämpfen die Skispringerinnen heute erstmals auf dem großen Bakken um olympisches Edelmetall. Nach dem hauchdünnen vierten Platz auf der Normalschanze brennt Lisa Eder auf die Revanche. LIVE-Ticker>>>

Allerdings hatte Eder in dieser Saison auf den Großschanzen öfters Probleme. Auch in Predazzo kam sie im Training nicht gut zurecht.

Die Ausgangslage für das Flutlicht-Spektakel:

ÖSV-Quartett: Neben Lisa Eder wollen auch Julia Mühlbacher , Meghann Wadsak und Lisa Hirner auf der 141-Meter-Schanze über sich hinauswachsen.

Die Favoritinnen: Schlägt Dominatorin Nika Prevc (SLO) nach ihrem Silber-Frust zurück, oder düpiert Normalschanzen-Siegerin Anna Odine Ström (NOR) erneut die Konkurrenz?

Springen auf der Großschanze - aktuelles Ergebnis: