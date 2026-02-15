-
Wer ist der größte Slalomläufer aller Zeiten?3er-Gondel
-
Wer ist der beste Skispringer aller Zeiten?3er-Gondel
-
Wie sieht die Zukunft der Winterspiele aus?Standpunkt
-
Tierlist: Die rot-weiß-roten Magic Moments bei Olympischen Winterspielen3er-Gondel
-
Droht Österreich ein Olympia-Dämpfer?Standpunkt
-
Die Könige der Abfahrt?3er-Gondel
Olympia LIVE - Skispringen der Frauen Großschanze: Ergebnis
Kann Nika Prevc ihre Flugqualitäten auf der Großschanze nutzen? Knackt Lisa Eder den Großschanzen-Code doch noch? Das aktuelle Ergebnis:
In Predazzo kämpfen die Skispringerinnen heute erstmals auf dem großen Bakken um olympisches Edelmetall. Nach dem hauchdünnen vierten Platz auf der Normalschanze brennt Lisa Eder auf die Revanche. LIVE-Ticker>>>
Allerdings hatte Eder in dieser Saison auf den Großschanzen öfters Probleme. Auch in Predazzo kam sie im Training nicht gut zurecht.
Die Ausgangslage für das Flutlicht-Spektakel:
ÖSV-Quartett: Neben Lisa Eder wollen auch Julia Mühlbacher, Meghann Wadsak und Lisa Hirner auf der 141-Meter-Schanze über sich hinauswachsen.
Die Favoritinnen: Schlägt Dominatorin Nika Prevc (SLO) nach ihrem Silber-Frust zurück, oder düpiert Normalschanzen-Siegerin Anna Odine Ström (NOR) erneut die Konkurrenz?