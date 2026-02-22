Jahr
Ort
Gold
Silber
Bronze
Gesamt
2006
Turin
9
7
7
23
2022
Peking
7
7
4
18
1992
Albertville
6
7
8
21
2026
Mailand/Cortina
5
8
5
18
2018
Pyeongchang
5
3
6
14
2014
Sotschi
4
8
5
17
2010
Vancouver
4
6
7
17
1964
Innsbruck
4
5
3
12
1956
Cortina
4
3
4
11
1998
Nagano
3
5
9
17
1988
Calgary
3
5
2
10
2002
Salt Lake City
3
4
10
17
1968
Grenoble
3
4
4
11
1980
Lake Placid
3
2
2
7
1952
Oslo
2
4
2
8
1994
Lillehammer
2
3
4
9
1976
Innsbruck
2
2
2
6
1924
Chamonix
2
1
0
3
1948
St. Moritz
1
3
4
8
1960
Squaw Valley
1
2
3
6
1972
Sapporo
1
2
2
5
1936
Garmisch-Partenk.
1
1
2
4
1932
Lake Placid
1
1
0
2
1928
St. Moritz
0
3
1
4
1984
Sarajewo
0
0
1
1
ÖOC-Medaillen-Bestenliste: Olympia 2026 reiht sich weit oben ein
Wie schneidet Mailand/Cortina 2026 im historischen Vergleich ab? Wann war die ÖOC-Ausbeute noch besser? Der Vergleich in der ÖOC-Bestenliste:
Die Olympischen Winterspiele 2026 in Mailand und Cortina d’Ampezzo sind Geschichte – und für das Team Austria enden sie mit einer höchst erfreulichen Bilanz.
Mit insgesamt 18 Medaillen (5 Gold, 8 Silber, 5 Bronze) fixiert Österreich den vierten Platz im ewigen Ranking der erfolgreichsten Winterspiele des ÖOC.
Die Rekordspiele von Turin 2026 waren unerreichbar. Aber auf die Asubeute von Albertville hat nicht viel gefehlt. Bei der Anzahl an Medaillen wurde die Marke von Peking 2022 mit 18 Medaillen eingestellt - nur in Albertville und in Turin gab es öfters Edelmetall für ro-weiß-rot.
Die Negativ-Marke von Sarajewo 2984 bleibt zum Glück ein einmaliger Ausrutscher in Österreichs Olympia-Geschichte.