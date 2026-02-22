NEWS

ÖOC-Medaillen-Bestenliste: Olympia 2026 reiht sich weit oben ein

Wie schneidet Mailand/Cortina 2026 im historischen Vergleich ab? Wann war die ÖOC-Ausbeute noch besser? Der Vergleich in der ÖOC-Bestenliste:

ÖOC-Medaillen-Bestenliste: Olympia 2026 reiht sich weit oben ein
Kommentare

Die Olympischen Winterspiele 2026 in Mailand und Cortina d’Ampezzo sind Geschichte – und für das Team Austria enden sie mit einer höchst erfreulichen Bilanz.

Mit insgesamt 18 Medaillen (5 Gold, 8 Silber, 5 Bronze) fixiert Österreich den vierten Platz im ewigen Ranking der erfolgreichsten Winterspiele des ÖOC.

Die Rekordspiele von Turin 2026 waren unerreichbar. Aber auf die Asubeute von Albertville hat nicht viel gefehlt. Bei der Anzahl an Medaillen wurde die Marke von Peking 2022 mit 18 Medaillen eingestellt - nur in Albertville und in Turin gab es öfters Edelmetall für ro-weiß-rot.

Die Negativ-Marke von Sarajewo 2984 bleibt zum Glück ein einmaliger Ausrutscher in Österreichs Olympia-Geschichte.

Die Olympia-Bestenliste des ÖOC

Jahr

Ort

Gold

Silber

Bronze

Gesamt

2006

Turin

9

7

7

23

2022

Peking

7

7

4

18

1992

Albertville

6

7

8

21

2026

Mailand/Cortina

5

8

5

18

2018

Pyeongchang

5

3

6

14

2014

Sotschi

4

8

5

17

2010

Vancouver

4

6

7

17

1964

Innsbruck

4

5

3

12

1956

Cortina

4

3

4

11

1998

Nagano

3

5

9

17

1988

Calgary

3

5

2

10

2002

Salt Lake City

3

4

10

17

1968

Grenoble

3

4

4

11

1980

Lake Placid

3

2

2

7

1952

Oslo

2

4

2

8

1994

Lillehammer

2

3

4

9

1976

Innsbruck

2

2

2

6

1924

Chamonix

2

1

0

3

1948

St. Moritz

1

3

4

8

1960

Squaw Valley

1

2

3

6

1972

Sapporo

1

2

2

5

1936

Garmisch-Partenk.

1

1

2

4

1932

Lake Placid

1

1

0

2

1928

St. Moritz

0

3

1

4

1984

Sarajewo

0

0

1

1

Mehr zum Thema

Ski-Hero Eileen Gu: Bilder zwischen Olympia-Gold & Glamour

Ski-Hero Eileen Gu: Bilder zwischen Olympia-Gold & Glamour

Olympia
11. Gold! Klaebo ist Nummer 1 der Olympia-Bestenliste

11. Gold! Klaebo ist Nummer 1 der Olympia-Bestenliste

Olympia
4
Odor: "Jeden Cent und jede Stunde in den Tag investiert"

Odor: "Jeden Cent und jede Stunde in den Tag investiert"

Olympia
2
Tränen bei Stadlober: "Da sind alle Emotionen herausgekommen"

Tränen bei Stadlober: "Da sind alle Emotionen herausgekommen"

Olympia
Die rot-weiß-roten Tops & Flops in Mailand/Cortina

Die rot-weiß-roten Tops & Flops in Mailand/Cortina

Olympia
1
Deutschland einsame Spitze! Der "Blech-Spiegel" von Olympia 2026

Deutschland einsame Spitze! Der "Blech-Spiegel" von Olympia 2026

Olympia
3
Stadlober verpasst erhoffte Medaille über 50 Kilometer

Stadlober verpasst erhoffte Medaille über 50 Kilometer

Olympia
39

Kommentare

Wintersport Olympia 2022 Olympische Spiele Olympia 2006 Mix - Olympia 2018 Olympia 1992 Olympia 2026