ÖOC-Medaillen-Bestenliste: Olympia 2026 reiht sich weit oben ein

Die Olympischen Winterspiele 2026 in Mailand und Cortina d’Ampezzo sind Geschichte – und für das Team Austria enden sie mit einer höchst erfreulichen Bilanz.

Mit insgesamt 18 Medaillen (5 Gold, 8 Silber, 5 Bronze) fixiert Österreich den vierten Platz im ewigen Ranking der erfolgreichsten Winterspiele des ÖOC.

Die Rekordspiele von Turin 2026 waren unerreichbar. Aber auf die Asubeute von Albertville hat nicht viel gefehlt. Bei der Anzahl an Medaillen wurde die Marke von Peking 2022 mit 18 Medaillen eingestellt - nur in Albertville und in Turin gab es öfters Edelmetall für ro-weiß-rot.

Die Negativ-Marke von Sarajewo 2984 bleibt zum Glück ein einmaliger Ausrutscher in Österreichs Olympia-Geschichte.

Die Olympia-Bestenliste des ÖOC