NEWS
ICE LIVE: Konferenz mit Salzburg - Pustertal, Linz - Ljubljana
Am 49. Spieltag stehen in der win2day ICE Hockey League vier spannende Duelle an. LIVE-Ticker:
In der 49. Runde der win2day ICE Hockey League sind noch vier Duelle ausständig, um die Runde zu komplettieren:
EC Red Bull Salzburg - HC Pustertal (ab 15:00 Uhr im LIVE-Ticker >>>)
Black Wings Linz - HK Olimpija (ab 15:30 im LIVE-Ticker >>>)
VSV - Pioneers Vorarlberg (ab 17:00 Uhr im LIVE-Ticker >>>)
Graz99ers - KAC (ab 18:30 Uhr im LIVE-Ticker >>>)