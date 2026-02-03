NEWS

Das sind die Sportstätten der Olympischen Winterspiele 2026

Mailand und Cortina d'Ampezzo sind Austragungsort der XXV. Olympischen Winterspiele. Am 6. Februar erfolgt der Startschuss.

Das sind die Sportstätten der Olympischen Winterspiele 2026
Die Olympischen Winterspiele 2026 stehen vor der Tür - es ist alles angerichtet!

In 116 Wettkämpfen geht es in acht verschiedenen Sportarten wieder um das begehrte Edelmetall. Die Eröffnungsfeier findet am 6. Februar 2026 im San Siro Olympic Stadium in Mailand statt.

Das sind die Sportstätten der Olympischen Winterspiele:

Cluster: Mailand

Sportstätte

Event

Kapazität

Ort

San Siro

Eröffnungsfeier

77.000 Zuschauer

Mailand

Milano Ice Skating Arena

Eiskunstlauf und Shorttrack

10.000 Zuschauer

Mailand

Milano Santagiulia Ice Hockey Arena

Eishockey und Paraeishockey

14.000 Zuschauer

Mailand

Milano Rho Ice Hockey Arena

Eishockey

5.800 Zuschauer

Mailand

Milano Speed Skating Stadium

Eisschnelllauf

6.500 Zuschauer

Mailand

Cluster: Cortina d'Ampezzo

Sportstätte

Event

Kapazität

Ort

Tofane Alpin Skiing Centre

Ski Alpin (Frauen), Ski Alpin (Paralympics)

7.000 Zuschauer

Cortina d'Ampezzo

Cortina Curling Olympic Stadium

Curling, Abschlussfeier der Paralympics

3.500 Zuschauer

Cortina d'Ampezzo

Cortina Sliding Centre

Bob, Skeletton, Rodeln

5.500 Zuschauer

Cortina d'Ampezzo

Anterselva Biathlon Arena

Biathlon

19.000 Zuschauer

Antholz

Cluster: Veltlin

Sportstätte

Event

Kapazität

Ort

Stelvio Ski Centre

Ski Alpin (Männer), Skibergsteigen

7.000 Zuschauer

Bormio

Livigno Snow Park

Ski-Freestyle-Bewerbe

10.000 Zuschauer

Livigno

Cluster: Val di Fiemme

Sportstätte

Event

Kapazität

Ort

Dal-Ben-Skisprungschanze

Skispringen, Nordische Kombination

15.000 Zuschauer

Predazzo

Tesero Cross-Country Skiing Stadium

Nordische Kombination, Langlauf

15.000 Zuschauer

Tesero

Cluster: Verona

Sportstätte

Event

Kapazität

Ort

Arena von Verona

Schlussfeier

12.000 Zuschauer

Verona

Diese Sportstätten herbergen die Olympischen Spiele 2026

San Siro (Mailand)

