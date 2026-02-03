Das sind die Sportstätten der Olympischen Winterspiele 2026

Cluster: Mailand
Sportstätte
Event
Kapazität
Ort
San Siro
Eröffnungsfeier
77.000 Zuschauer
Mailand
Milano Ice Skating Arena
Eiskunstlauf und Shorttrack
10.000 Zuschauer
Mailand
Milano Santagiulia Ice Hockey Arena
Eishockey und Paraeishockey
14.000 Zuschauer
Mailand
Milano Rho Ice Hockey Arena
Eishockey
5.800 Zuschauer
Mailand
Milano Speed Skating Stadium
Eisschnelllauf
6.500 Zuschauer
Mailand
Cluster: Cortina d'Ampezzo
Sportstätte
Event
Kapazität
Ort
Tofane Alpin Skiing Centre
Ski Alpin (Frauen), Ski Alpin (Paralympics)
7.000 Zuschauer
Cortina d'Ampezzo
Cortina Curling Olympic Stadium
Curling, Abschlussfeier der Paralympics
3.500 Zuschauer
Cortina d'Ampezzo
Cortina Sliding Centre
Bob, Skeletton, Rodeln
5.500 Zuschauer
Cortina d'Ampezzo
Anterselva Biathlon Arena
Biathlon
19.000 Zuschauer
Antholz
Cluster: Veltlin
Sportstätte
Event
Kapazität
Ort
Stelvio Ski Centre
Ski Alpin (Männer), Skibergsteigen
7.000 Zuschauer
Bormio
Livigno Snow Park
Ski-Freestyle-Bewerbe
10.000 Zuschauer
Livigno
Cluster: Val di Fiemme
Sportstätte
Event
Kapazität
Ort
Dal-Ben-Skisprungschanze
Skispringen, Nordische Kombination
15.000 Zuschauer
Predazzo
Tesero Cross-Country Skiing Stadium
Nordische Kombination, Langlauf
15.000 Zuschauer
Tesero
Cluster: Verona
Sportstätte
Event
Kapazität
Ort
Arena von Verona
Schlussfeier
12.000 Zuschauer
Verona